SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги jv16 PowerTools

В данном списке представлены программы для замены jv16 PowerTools. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на jv16 PowerTools, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Registry Finder
Registry Finder

Версия 2.63

Программа для просмотра и редактирования реестра Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
IObit Uninstaller
IObit Uninstaller

Версия 16.0.0.34

Программа для чистого удаления программ Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Your Uninstaller
Your Uninstaller

Версия 7.5.3.1287

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Wise Registry Cleaner
Wise Registry Cleaner

Версия 11.3.3

Программа для очистки и оптимизации реестра Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Glary Utilities
Glary Utilities

Версия 5.175.0.203

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Total Uninstall
Total Uninstall

Версия 6.26.0

Программа для чистого удаления приложений в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Registry Repair
Registry Repair

Версия 5.0.1.101

Программа для оптимизации и очистки реестра Windows

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