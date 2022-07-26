jv16 PowerTools — многофункциональная служебная программа, предназначенная для очистки компьютера от мусора, исправления ошибок в реестре, удаления установленных приложений и других операций. Это платное приложение, распространяемое по подписке. Существует полнофункциональная пробная версия с ограничением по времени использования (14 дней), которую можно скачать на данной странице.

Интерфейс jv16 PowerTools имеет перевод на русский язык (местами отсутствует). Утилита поддерживается операционными системами Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит).

Исправление ошибок реестра и очистка компьютера от мусора

Одна из основных функций программы jv16 PowerTools — исправление ошибок реестра, файловой системы (неверные атрибуты файлов, давно не открывавшиеся пустые папки и т.д.) и удаление мусора. К последнему относятся куки- и кэш-файлы всех установленных браузеров, временные файлы и журналы, созданные запускавшимися приложениями и/или операционной системой.

Параметры сканирования и очистки системы от мусора задаются отдельно — в меню настроек программы. Еще один важный момент — каждый раз при запуске функции очистки утилита запоминает сделанные ею изменения, предоставляя возможность их отмены в любой момент.

Деинсталляция установленных программ

В jv16 PowerTools присутствует мощная функция по удалению установленных программ вместе с записями о них в реестре и остаточными файлами и папками, в т.ч. и тех, что были созданы в системе и/или каталогах пользовательских профилей.

Утилита jv16 PowerTools также способна обнаруживать не до конца удаленные приложения, деинсталляция которых осуществлялась посредством штатного деинсталлятора (из «Панели управления» Windows либо с помощью файла вроде «Uninstall.exe»). Программа может работать и с портативными версиями приложений, т.к. вместо сканирования только системного диска, она сканирует вообще все существующие на жестком диске тома.

Важная особенность средства деинсталляции jv16 PowerTools — возможность удаления программ в пакетном режиме, т.е. нескольких за один проход.

Обновление установленных программ

Разработчики jv16 PowerTools постоянно обновляют свою онлайн базу данных, в которой хранятся сведения о последних версиях большого количества популярных приложений — браузеров, медиапроигрывателей, архиваторах, офисных программ и т.д. Функция обновления установленных приложений не обновляет их сама, а лишь уведомляет пользователя о наличии новой их версии. Тем не менее, из jv16 PowerTools можно перейти на сайт той или иной программы для последующего скачивания их актуальных версий.

Поиск файлов, папок, записей и ключей в реестре

При помощи программы jv16 PowerTools пользователь может найти на жестком диске файлы и папки, а также записи и ключи в реестре. Поиск возможен по всем хранящимся на дисках данным и разделам реестра либо только в указанных папках (разделах реестра). Предусмотрена возможность создания «Черного списка» каталогов или ветвей/разделов реестра, в которых поиск выполняться не будет.

В качестве поискового запроса можно указать одновременно несколько слов/выражений. По умолчанию поиск осуществляется одновременно на диске, и в реестре.

Расширенные настройки поискового модуля (метод поиска, глубина поиска в реестре и т.д.) задаются отдельно в настройках.

Поиск дубликатов файлов

Утилита jv16 PowerTools поможет в освобождении дискового пространства путем удаления дубликатов файлов, разбросанных по разным папкам на дисках. Программа может искать дубликаты по имени (полностью идентичные имена или типы) и содержанию или по обоим критериям сразу. Среди доступных дополнительных условий поиска дубликатов:

Поиск по заданному пользователем расширению и/или имени (можно указать несколько).

Поиск только в указанных папках.

Возможность исключения из поисковых результатов указанных имен файлов или файлов, хранящихся в указанных вручную каталогах.

Оптимизация интернет-соединения

Под оптимизацией интернет-соединения в случае с программой jv16 PowerTools понимается перенастройка действующего сетевого подключения таким образом, чтобы в итоге увеличилась его пропускная способность. Что конкретно нужно изменить, утилита предложит после тестирования скорости интернет-соединения. Настройки будут применены автоматически при согласии пользователя на проведение соответствующей процедуры.

Принудительное завершение и блокировка задач

При помощи этой функции пользователь может принудительно завершать работу любых запущенных процессов, в т.ч. и тех, что выполняются в фоне (кроме важных системных процессов, которые нельзя «убить»). Но более интересная функция — блокировка работы одновременно нескольких указанных пользователем процессов/программ. По факту jv16 PowerTools не выполняет блокировку как таковую, а просто отслеживает запуск указанных программ и автоматически завершает их работу. Функция «Блокировка задач» работает до ее отмены пользователем.