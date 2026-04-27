JPEGfix — бесплатная программа для анализа и восстановления поврежденных изображений в формате JPEG, позволяющая исправлять искажения цвета, сдвиги фрагментов и ошибки декодирования.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет интерфейс на английском языке.

Функции и возможности программы JPEGfix

Оценка файла перед восстановлением. Программа может оценить файл с помощью нескольких методов анализа поврежденного файла, чтобы пользователь мог понять, стоит ли тратить время на восстановление. Сканирование на наличие фрагментов JPEG отображает графическую карту файла, где зеленые точки обозначают данные, похожие на JPEG, а красные и фиолетовые — искаженные или посторонние области. Байтовая и двухбайтовая статистика строит гистограммы использования байтов и их пар, позволяя отличить настоящий JPEG от архива, видео или зашифрованных данных, а также выявить заполнение файла одинаковыми байтами или короткими повторяющимися фрагментами. Дополнительно можно оценить степень сжатия файла архиватором — чем сильнее сжимается файл, тем меньше в нем реальной информации.

Загрузка изображения в обход стандартных ошибок декодирования. В отличие от обычных просмотрщиков, которые останавливаются при первой же ошибке, JPEGfix пытается декодировать все, что возможно. Можно загрузить файл, игнорируя лишние маркеры, или использовать заголовок от другого, неповрежденного снимка, а затем применить специальные опции для принудительного декодирования всего файла как потока данных. Это особенно полезно, когда заголовок файла разрушен, а сами данные уцелели. Программа также позволяет просматривать огромные файлы страницами и сохранять найденные фрагменты JPEG для дальнейшей обработки.

Исправление сдвигов изображения и восстановление синхронизации блоков. При утрате или вставке чужеродных данных, изображение сдвигается влево или вправо, а также появляется вертикальный шов. Пользователю нужно установить два маркера: первый на блоке, где начинаются хорошие данные после сбоя, второй — на блоке непосредственно перед швом. Далее программа автоматически вычислит величину сдвига и перекодирует изображение, устраняя смещение. Для опытных пользователей доступен ручной ввод сдвига в блоках.

Коррекция искаженного цвета. Когда из-за сбоя нарушается декодирование DC-коэффициента, все последующие блоки приобретают неправильный цветовой оттенок. Чтобы это исправить, нужно выделить на изображении горизонтальную полосу, пересекающую границу между правильно окрашенной и искаженной областями. Далее программа сама рассчитает необходимые поправки для DC-компоненты и вернет естественные цвета.

Экспорт промежуточных данных для обработки в других программах. JPEGfix позволяет выгружать DCT-коэффициенты в бинарном формате или JSON для дальнейшего анализа в сторонних утилитах. Восстановленное изображение можно сохранить как BMP или как JPEG с возможностью переструктурировать файл в наиболее стандартный формат, отбросив лишние маркеры. При сохранении JPEG можно включить опцию, которая игнорирует исходную, возможно поврежденную структуру и создает чистый файл, читаемый любыми программами. Также доступно сохранение текущей отображаемой страницы при работе с большими файлами.

Как восстановить изображение с помощью JPEGfix?

Программа не требует установки и запускается сразу после скачивания. Допустим, есть изображение, которое нормально открывается, но имеет блоки с неверным цветом. Вот что нужно сделать, чтобы восстановить такое изображение с помощью JPEGfix:

Сначала нужно загрузить изображение. Для этого следует нажать Main — Load JPEG. Теперь его нужно увеличить до 100%. Для этого можно нажать Draw — Redraw 1:1 color (slowest). С помощью левой кнопки мыши следует выделить проблемную область в изображении. По итогу место с неправильным цветом будет выделено синим прямоугольником. После этого нужно нажать ПКМ — Change DC Base for MCUs … — Normalize as whole. После этой операции проблемное место должно приобрести нормальный оттенок.

В случае, если точечное исправление не помогло, можно нажать ПКМ по любому пустому месту и выбрать опцию Redecode MCU. В открывшемся окне нужно нажать на Redecode all, после чего изображение должно прийти к нормальной цветовой палитре.