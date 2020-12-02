SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Joystick Buttons Binder

В данном списке представлены программы для замены Joystick Buttons Binder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Joystick Buttons Binder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

x360ce
x360ce

Версия 4.26.38

Эмулятор геймпада и джойстика от Xbox 360

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (30)
Xpadder
Xpadder

Версия 5.7

Программа для эмуляции клавиатуры и мыши в играх при помощи джойстика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (82)
JoyToKey
JoyToKey

Версия 7.4

Программа для эмуляции клавиатуры и мышки при помощи геймпада

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
AntiMicroX
AntiMicroX

Версия 3.6.1

Программа для работы с геймпадами и джойстиками

Оценок пока нет
DualSenseX
DualSenseX

Версия 2.1.0

Виртуальный эмулятор для контроллера DualSense

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (77)