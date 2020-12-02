Joystick Buttons Binder — программа для управления компьютером при помощи джойстика путем переназначения его кнопок под использование в качестве клавиш стандартной клавиатуры и/или маши, а также для назначения им собственных функций. Это бесплатная программа, поддерживаемая операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8 , 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (нужно переключить в настройках).

ПРОГРАММА JOYSTICK BUTTONS BINDER

Joystick Buttons Binder — узкоспециализированная утилита, служащая для переназначения функций кнопок и рычажков (осей) игровых джойстиков (геймпадов). Программа может пригодиться геймерам для управления с джойстика некоторыми играми, не поддерживающими подобные игровые устройства. Но, в первую очередь, она создана для управления посредством геймпада операционной системой и запускаемыми приложениями.

Программа делает возможным назначения кнопкам/осям джойстика:

Нажатие любых печатных/символьных клавиш.

Нажатие функциональных клавиш: Shift, Ctrl, Alt, LWin и RWin (левая и правая клавиша «Win», соответственно).

Комбинация вышеперечисленных клавиш с клавишами: Esc, Scroll Lock, Pause, NumLock, Tab, CapsLock, LWin/RWin, MenuWin (клавиша вызова контекстного меню), стрелками клавиатуры и любыми печатными/символьными клавишами.

Кнопки мыши и перемещение курсора во всех направлениях.

Кроме того, программу Joystick Buttons Binder можно использовать для запуска любых программ или открытия файлов в приложениях, к которым те привязаны.

Утилита не предъявляет никаких требований к джойстику. Теоретически она может перехватывать нажатия любых моделей геймпадов, подключаемых к компьютеру к USB-порту или беспроводному Bluetooth-соединению. В настройках Joystick Buttons Binder можно задать количество кнопок геймпада (если это не определилось автоматически).