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Joystick Buttons Binder

Joystick Buttons Binder

Программа для управления компьютером джойстиком

3,8 (10)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.0.28
Скачать 247 KB
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История изменений

Версия 1.0.28

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Оценки программы

3,8

10 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Joystick Buttons Binder

4 отзыва

Michael T

Укажите, пожалуйста, ссылку на официальный сайт программы.

Игорь

Проверьте лучше свой сайт голимый, ничему вас жизнь не учит ну ничего я вам сюрприз устрою порадуетесь а заодно и узнаете как чужие машины вирусами заражать

SoftSalad

Добрый день. Нам жаль, что у Вас сложилось такое впечатление о нашем сайте. Расскажите, что и на каком этапе "пошло нет так"?
Мы все размещенные программы проверяем антивирусами. Если где-то обнаруживается вирус, мы удаляем дистрибутив.

Игорь

Полная фигня ваш ресурс все ложь и сочинения Пушкина ни одного софта кроме спам ботов и троянов