Конвертер Jar To Exe предназначен для преобразования файлов с расширением .jar в исполняемые файлы .exe.

Формат JAR (Java Archive) - стандартный формат сжатия, который используется для упаковки классов Java и связанных с ними ресурсов (изображений, текстов и т. д.) в один файл. Эти файлы предназначены для запуска или импорта в приложения Java и обычно ассоциированы с платформой Java.

Формат EXE - исполняемый файл, предназначенный для запуска программ на платформе Windows. EXE-файлы содержат программу, которая, когда открыта, выполняется компьютером.

Конвертация из JAR в EXE не просто изменяет формат файла, но и делает Java-приложение самодостаточным для запуска на платформе Windows, даже если на компьютере не установлена Java. Это может быть полезно, если вы хотите распространять свое приложение на компьютерах, где Java может отсутствовать.

Однако стоит отметить, что такая конвертация обычно не является прямым преобразованием кода. Вместо этого создается оболочка вокруг файла JAR, которая позволяет ему запускаться как нативное приложение Windows.

Важно! Программа больше не поддерживается разработчиком.