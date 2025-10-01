SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Jan

Jan

Программа для локального запуска нейронных сетей.

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 0.6.10
Скачать 45 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 0.6.10

Полезные статьи

Установка нейросетевых моделей на ПК с помощью Jan
Установка нейросетевых моделей на ПК с помощью Jan

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Jan