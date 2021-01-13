IZArc — бесплатная программа-архиватор для операционных систем Windows. Приложение работает с множеством типов архивов, имеет простой и понятный пользовательский интерфейс, полностью интегрируется в систему, обеспечивая удобство работы с архивированными данными посредством стандартного «Проводника Windows» или любого файлового менеджера.

Поддерживаемые форматы IZArc

Архиватор IZArc работает со следующими форматами архивов:

Открытие (распаковка) большого количества сжатых форматов данных, включая такие распространенные как ZIP, 7-ZIP (7Z), CAB, RAR, TAR, GZ, TAZ и еще более 40 типов.

Поддержка образов дисков (входят в число поддерживаемых форматов архивов): ISO, CDI, BIN, MDF, C2D, NRG, IMG и PDI.

Архивирование файлов в архивы следующих форматов: 7-ZIP, BH, BGA, BZIP2 (.tar.bz2), CAB, JAR, LZH, TAR, TAR-GZIP (.tar.gz), ZIP и YZ

Конечно, помимо функций распаковки и архивации программа IZArc имеет и весь остальной функционал, присущий софту данной категории и даже больше. Сюда относятся:

Конвертирование (преобразование) архивов и образов дисков из одного формата в другой. Программа способна преобразовывать все открываемые ею типы архивов в любой из поддерживаемых к архивации форматов. В случае с образами дисков, приложение IZArc способно конвертировать BIN, MGF, NRG и PDI-образы в формат ISO.

Архивирование и разархивирование многотомных архивов.

Поддержка различных методов сжатия данных. Например, для 7-ZIP — это методы LZMA, LZMA2, PPMd, для CAB-архивов — Store, MsZip, Lzx, Quantum, и другие.

Возможность выбора между быстрым и наилучшим сжатием.

Создание самораспаковывающихся архивов и их конвертирование в обычные архивы.

Поддержка шифрования (установка паролей) AES-128/192/256 bit и PK ZIP v0.

Поддержка кодирования и декодирования UU, XX и MIME.

Проверка содержимого архивированных данных на наличие вредоносных программ при использовании любого из установленных на компьютере антивирусов.

И многое другое.

Удобный пользовательский интерфейс

В отличие от многих других архиваторов IZArc имеет двухпанельный интерфейс, в левой часть которого пользователь может быстро переходить по каталогам внутри архива, а в правой — просматривать содержимое последних.

Программой также поддерживается технология Drag&Drop, позволяющая при помощи мыши перетаскивать выбранные архивированные файлы на диск или в папку для распаковки и, наоборот, архивировать данные путем их перетаскивания в открытый в приложении IZArc архив.

IZArc позволяет просматривать свойства архивированных файлов и открывать их при помощи ассоциированных с ними программ без необходимости распаковки архива целиком.

Для опытных пользователей предусмотрена поддержка консоли (командной строки) Windows. При помощи соответствующих команд можно создавать в архивы и помещать в них файлы, преобразовать, тестировать на целостность и выполнять другие операции.

Также следует отметить, что интерфейс архиватора полностью переведен на русский и множество других языков.

Совместимость IZArc с Windows

Последняя версия архиватора IZArc предназначена для работы в операционных системах Windows версии 7 и выше (предыдущие версии более не поддерживаются). Для установки программы подойдет система разрядностью 32 бит и 64 бит.