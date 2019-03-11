iTools — программа для управления мультимедиа-контентом, хранящимся в памяти Apple-гаджетов iPhone, iPod и iPad. Предусмотрен и ряд вспомогательных функций. Это платная программа, которой можно пользоваться бесплатно ограниченное количество раз в ознакомительных целях. Приложение предназначено для установки на ПК под управлением 32-бит и 64-бит Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 и 11. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа iTools?

По сути, iTools является сторонним аналогом программы iTunes, в основную задачу которого входит:

Просмотр содержимого памяти Apple-гаджетов при помощи файлового менеджера. Также имеется возможность просмотра (и копирования на компьютер) хранимого на устройстве медиаконтента по категориям — приложения, фото, музыка, видео, книги и электронные документы.

Перенос музыки и другого медиаконтента с Apple-гаджетов на компьютер и в обратном направлении. Также имеется возможность переноса мультимедиа из резервных копий iTunes, хранящихся на компьютере.

Экспорт фотографий с iPhone и iPad напрямую на компьютер, как если бы Apple-гаджет был обычной USB-флешкой. Отметим наличие в программе iTools инструмента для предварительного просмотра фотографий напрямую из памяти устройств.

Создание рингтонов из музыкальных композиций, для чего в приложении iTools предусмотрен простой в использовании аудиоредактор. Рингтоны можно создавать из аудиофайлов, хранящихся как в памяти смартфона, так и на компьютере.

Создание резервных копий мультимедиа-файлов, а также восстановление данных с их помощью. Программа также позволяет экспортировать из резервных копий нужный пользователю контент.

Отметим, что хоть iTools и является аналогом iTunes, без установки последнего на компьютер программа работать не сможет.

Функции программы iTools

Выше был перечислен основной, но далеко не полный перечень функциональных возможностей приложения iTools. Сюда также стоит добавить:

Наличие функции виртуализации местоположения устройства, которая позволяет сделать так, чтобы любое приложение принимало GPS-координаты, заданные пользователем, а не полученные со спутников, сотовых вышек и т.д. Функция может оказаться полезной как для iOS-разработчиков, так и для простых пользователей для «обмана» приложений, работающих с привязкой к GPS-координатам.

Дублирование экрана телефона на монитор компьютера. Функция позволяет в режиме реального времени выводить на ПК все, что происходит на экране гаджета.

Возможность организации значков (ярлыков) приложений на рабочем столе Apple-гаджета.

Наличие инструментов разработчика для просмотра журналов консоли и отчетов о сбоях, а также получение сетевого доступа к устройству через SSH-туннель.

Возможность конвертации видео напрямую с Apple-гаджета или компьютера (любые локальные видеофайлы) в формат MP Программа поддерживает такие популярные форматы видео, как M4V, MOV, MKV, AVI, WMV, 3GP, RMVB, WEBM, RM, DV, MPG, FLV, TS и VOB.

Конвертация HEIC-фотографий с Apple-гаджета или компьютера в изображения формата JPG или в обратном направлении.

Возможность полного удаления данных (мультимедиа, сообщения, аккаунты, настройки и т.д.) с устройства без возможности их восстановления.

Таким образом, iTools — более удобное и эффективное средство управления медиаконтентом Apple-гаджета, чем официальное приложение iTunes.