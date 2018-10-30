iSpy — одна из самых популярных программ в мире, позволяющая даже начинающему пользователю организовать полноценное видеонаблюдение. Данный инструмент может использовать и руководитель компании, и обычный человек, у которого есть под рукой хотя бы одна веб-камера.

Софт отлично взаимодействует с любой версией ОС Windows, начиная с 7, заканчивая Windows 10; разрядность также может быть любой. Официальная версия программы полностью русифицирована.

Сам продукт разработчики распространяют бесплатно, однако пользователь может приобрести PRO-версию. В PRO есть несколько достоинств: более гибкая настройка, интеграция с YouTube/Dropbox, возможность инсталляции программы на несколько компьютеров, расширенный набор поэтажных планов и т.п. Оформляется PRO по подписке: 129 долларов за 1 лицензию на 2 года.

Как настроить и пользоваться программой iSpy?

Благодаря простому интерфейсу, программа iSpy станет понятна любому пользователю. После установки софта перед пользователем появляется интерфейс программы. Сразу же можно добавить:

веб-камеру;

видеозапись;

IP-камеру;

камеру ONVIF;

поэтажный план (в виде изображения);

аудиоустройства (колонки, микрофон).

Добавив нужную камеру, пользователь может провести ряд настроек: выбрать разрешение, режим захвата и т.п.

Отдельно следует рассмотреть режим трансляции. Когда человек выходит из дома на работу и, например, оставляет ребенка с няней, он может проследить за ее работой с помощью iSpy: для этого следует включить устройства, программу и активировать трансляцию. Трансляция может передаваться на мобильное устройство или в интернет (в закрытом доступе, в аккаунте пользователя).

Для повышения безопасности в доме или на предприятии можно использовать датчик движения. Если какой-то станок перестает работать или, напротив, в доме камера обнаружила движение объекта, программа передает сигнал пользователю.

Настроек у данного софта очень много: сканирование штрих-кодов, распознавание лиц, звуки уведомлений, скорость записи и частота кадров, передача данных по FTP и многое другое. Как видно, iSpy — это одна из лучших программ в своей нише; трудно найти подходящий аналог столь профессиональному программному обеспечению.