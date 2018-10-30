iSpy — одна из самых популярных программ в мире, позволяющая даже начинающему пользователю организовать полноценное видеонаблюдение. Данный инструмент может использовать и руководитель компании, и обычный человек, у которого есть под рукой хотя бы одна веб-камера.
Софт отлично взаимодействует с любой версией ОС Windows, начиная с 7, заканчивая Windows 10; разрядность также может быть любой. Официальная версия программы полностью русифицирована.
Сам продукт разработчики распространяют бесплатно, однако пользователь может приобрести PRO-версию. В PRO есть несколько достоинств: более гибкая настройка, интеграция с YouTube/Dropbox, возможность инсталляции программы на несколько компьютеров, расширенный набор поэтажных планов и т.п. Оформляется PRO по подписке: 129 долларов за 1 лицензию на 2 года.
Как настроить и пользоваться программой iSpy?
Благодаря простому интерфейсу, программа iSpy станет понятна любому пользователю. После установки софта перед пользователем появляется интерфейс программы. Сразу же можно добавить:
- веб-камеру;
- видеозапись;
- IP-камеру;
- камеру ONVIF;
- поэтажный план (в виде изображения);
- аудиоустройства (колонки, микрофон).
Добавив нужную камеру, пользователь может провести ряд настроек: выбрать разрешение, режим захвата и т.п.
Отдельно следует рассмотреть режим трансляции. Когда человек выходит из дома на работу и, например, оставляет ребенка с няней, он может проследить за ее работой с помощью iSpy: для этого следует включить устройства, программу и активировать трансляцию. Трансляция может передаваться на мобильное устройство или в интернет (в закрытом доступе, в аккаунте пользователя).
Для повышения безопасности в доме или на предприятии можно использовать датчик движения. Если какой-то станок перестает работать или, напротив, в доме камера обнаружила движение объекта, программа передает сигнал пользователю.
Настроек у данного софта очень много: сканирование штрих-кодов, распознавание лиц, звуки уведомлений, скорость записи и частота кадров, передача данных по FTP и многое другое. Как видно, iSpy — это одна из лучших программ в своей нише; трудно найти подходящий аналог столь профессиональному программному обеспечению.