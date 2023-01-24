SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Intel Memory and Storage Tool (MAS)

В данном списке представлены программы для замены Intel Memory and Storage Tool (MAS). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Intel Memory and Storage Tool (MAS), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Kingston SSD Manager
Kingston SSD Manager

Версия 1.5.6.5

Программа для управления SSD-дисками Kingston

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Samsung SSD Magician
Samsung SSD Magician

Версия 9.0.1.950

Программа для обслуживания SSD-накопителей Samsung

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (9)
Crucial Storage Executive
Crucial Storage Executive

Версия 11.11

Программа для обслуживания SSD-накопителей Crucial от Micron Technology

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
ADATA SSD Toolbox
ADATA SSD Toolbox

Версия 4.1.3

Программа для обслуживания SSD-дисков ADATA

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)