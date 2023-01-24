Intel Memory and Storage Tool (Intel MAS) — программа для управления, диагностики, получения технической информации и обновления прошивки (микропрограммы) твердотельных накопителей (SSD-дисков) производства компании Intel. Это бесплатная утилита, поддерживаемая операционными системами Windows 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит), Windows Server 2012 R2, 2016 и 2019. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Intel Memory and Storage Tool?

Программа Intel Memory and Storage Tool используется для:

Определения примерного остаточного срока службы SSD-накопителей.

Получения различной технической информации о накопителе, включая SMART-атрибуты.

Оптимизации производительности SSD-накопителей.

Тестирования SSD-дисков на предмет ошибок с последующим их устранением.

Изменения настроек операционной системы под работу с твердотельным накопителем.

Обновления прошивки SSD-диска.

Безопасного (без возможности восстановления) удаления всех данных с диска.

Утилита Intel Memory and Storage Tool может использоваться для обслуживания SSD-дисков модельного ряда:

Intel Optane SSD DC/800P/900P/905P

Intel SSD DC

Intel SSD D7/D5/D3

Intel SSD E

Intel SSD Pro

Intel SSD X25/X18

Функция считывания техданных и SMART-атрибутов может применяться не только на SSD-дисках любых производителей, но и на жестких дисках.

Функции программы Intel Memory and Storage Tool

Утилита Intel Memory and Storage Tool предоставляет пользователям следующий функционал:

Оценка состояния SSD-диска

На главном экране отображается информация о текущем состоянии выбранного SSD-диска, полученная на основании атрибутов SMART. Здесь же пользователь сможет ознакомиться с примерным остаточным сроком службы устройства.

Получение информации о диске, просмотр SMART-атрибутов и конфигурации ПК

При помощи Intel Memory and Storage Tool можно получить исчерпывающую информации о SSD-диске (модель, серийный номер, версия прошивки и т.д.), ознакомиться со всеми значениями SMART-атрибутов и при необходимости экспортировать их в файл, а также получить сведения о конфигурации компьютера (процессор, контроллеры дисков и др.).

Оптимизация/обслуживание SSD-диска

Данная функция предназначена, например, для отправки на SSD-диск команды TRIM, что служит для физического удаления с накопителя данных. Когда пользователь удаляет файлы вручную, они остаются на диске, т.к. стирается только запись о них в файловой таблице, потому SSD продолжает «думать», что они нужны, и по-прежнему управляет ими. Запуск функции оптимизации позволяет удалить эти файлы физически, что впоследствии снижает нагрузку на накопитель.

Функцию оптимизации также можно настроить на автоматический запуск по расписанию.

Сканирование SSD-диска на предмет ошибок

В программе предусмотрены две функции сканирования — быстрое и глубокое. Обе служат для обнаружения логических ошибок и нечитаемых блоков памяти. При подозрении в наличии серьезных ошибок на диске (основанием может послужить достижение одного из SMART-атрибутов порогового значения) рекомендуется запускать глубокое сканирование, предполагающее чтение и запись всех адресов логических блоков (LBA) с первого до последнего. Обнаруженные в хоте диагностики ошибки программа будет автоматически исправлять, если это возможно.

Настройка системы под работу с SSD-диском

В данном случае программа Intel Memory and Storage Tool работает как системный твикер, активируя/деактивируя те опции операционной системы, что отвечают за работу с накопителями данных. Например, утилита может:

Отключить службы Superfetch/Prefetch, отвечающие за предзагрузку данных в память, что увеличивает скорость запуска программ. SSD-диски, ввиду своей высокой производительности, не нуждаются в работе этих служб.

Отключить автоматическую дефрагментацию данных на дисках. SSD-накопитель не имеет вращающегося диска, как у простого винчестера, потому он не нуждается в дефрагментации.

Активировать режим RAPID, который предполагает использование в качестве хранилища для кэшированных данных оперативной памяти компьютера вместо памяти диска. Данный режим позволяет снизить нагрузку на устройство и значительно продлить срок его службы, но увеличивает потребление системой оперативной памяти.

Стирание данных на диске

Используется при необходимости удаления с SSD-диска всего содержимого таким образом, чтобы его нельзя было восстановить. Функция стирает не только пользовательские файлы, но и все данные из служебных областей SSD-диска.

Обновление прошивки SSD-диска

Пользователям SSD-дисков рекомендуется обновлять встроенное программное обеспечение (прошивку/микропрограмму) для минимизации вероятности возникновения ошибок ввиду постоянных обновлений самой операционной системы.