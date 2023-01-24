Intel Memory and Storage Tool (Intel MAS) — программа для управления, диагностики, получения технической информации и обновления прошивки (микропрограммы) твердотельных накопителей (SSD-дисков) производства компании Intel. Это бесплатная утилита, поддерживаемая операционными системами Windows 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит), Windows Server 2012 R2, 2016 и 2019. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Intel Memory and Storage Tool?
Программа Intel Memory and Storage Tool используется для:
- Определения примерного остаточного срока службы SSD-накопителей.
- Получения различной технической информации о накопителе, включая SMART-атрибуты.
- Оптимизации производительности SSD-накопителей.
- Тестирования SSD-дисков на предмет ошибок с последующим их устранением.
- Изменения настроек операционной системы под работу с твердотельным накопителем.
- Обновления прошивки SSD-диска.
- Безопасного (без возможности восстановления) удаления всех данных с диска.
Утилита Intel Memory and Storage Tool может использоваться для обслуживания SSD-дисков модельного ряда:
- Intel Optane SSD DC/800P/900P/905P
- Intel SSD DC
- Intel SSD D7/D5/D3
- Intel SSD E
- Intel SSD Pro
- Intel SSD X25/X18
Функция считывания техданных и SMART-атрибутов может применяться не только на SSD-дисках любых производителей, но и на жестких дисках.
Функции программы Intel Memory and Storage Tool
Утилита Intel Memory and Storage Tool предоставляет пользователям следующий функционал:
Оценка состояния SSD-диска
На главном экране отображается информация о текущем состоянии выбранного SSD-диска, полученная на основании атрибутов SMART. Здесь же пользователь сможет ознакомиться с примерным остаточным сроком службы устройства.
Получение информации о диске, просмотр SMART-атрибутов и конфигурации ПК
При помощи Intel Memory and Storage Tool можно получить исчерпывающую информации о SSD-диске (модель, серийный номер, версия прошивки и т.д.), ознакомиться со всеми значениями SMART-атрибутов и при необходимости экспортировать их в файл, а также получить сведения о конфигурации компьютера (процессор, контроллеры дисков и др.).
Оптимизация/обслуживание SSD-диска
Данная функция предназначена, например, для отправки на SSD-диск команды TRIM, что служит для физического удаления с накопителя данных. Когда пользователь удаляет файлы вручную, они остаются на диске, т.к. стирается только запись о них в файловой таблице, потому SSD продолжает «думать», что они нужны, и по-прежнему управляет ими. Запуск функции оптимизации позволяет удалить эти файлы физически, что впоследствии снижает нагрузку на накопитель.
Функцию оптимизации также можно настроить на автоматический запуск по расписанию.
Сканирование SSD-диска на предмет ошибок
В программе предусмотрены две функции сканирования — быстрое и глубокое. Обе служат для обнаружения логических ошибок и нечитаемых блоков памяти. При подозрении в наличии серьезных ошибок на диске (основанием может послужить достижение одного из SMART-атрибутов порогового значения) рекомендуется запускать глубокое сканирование, предполагающее чтение и запись всех адресов логических блоков (LBA) с первого до последнего. Обнаруженные в хоте диагностики ошибки программа будет автоматически исправлять, если это возможно.
Настройка системы под работу с SSD-диском
В данном случае программа Intel Memory and Storage Tool работает как системный твикер, активируя/деактивируя те опции операционной системы, что отвечают за работу с накопителями данных. Например, утилита может:
- Отключить службы Superfetch/Prefetch, отвечающие за предзагрузку данных в память, что увеличивает скорость запуска программ. SSD-диски, ввиду своей высокой производительности, не нуждаются в работе этих служб.
- Отключить автоматическую дефрагментацию данных на дисках. SSD-накопитель не имеет вращающегося диска, как у простого винчестера, потому он не нуждается в дефрагментации.
- Активировать режим RAPID, который предполагает использование в качестве хранилища для кэшированных данных оперативной памяти компьютера вместо памяти диска. Данный режим позволяет снизить нагрузку на устройство и значительно продлить срок его службы, но увеличивает потребление системой оперативной памяти.
Стирание данных на диске
Используется при необходимости удаления с SSD-диска всего содержимого таким образом, чтобы его нельзя было восстановить. Функция стирает не только пользовательские файлы, но и все данные из служебных областей SSD-диска.
Обновление прошивки SSD-диска
Пользователям SSD-дисков рекомендуется обновлять встроенное программное обеспечение (прошивку/микропрограмму) для минимизации вероятности возникновения ошибок ввиду постоянных обновлений самой операционной системы.