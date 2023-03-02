InControl — программа для отключения специализированных обновлений Windows, которые предназначены для перехода с текущего номера сборки до следующего. Это бесплатная утилита для пользователей стационарных и мобильных компьютеров под управлением ОС Windows 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа InControl?

По словам автора, программа InControl служит для того, чтобы пользователи Windows могли отказаться от «навязываемых им со стороны Microsoft» обновлений, которые зачастую становятся причиной возникновения всевозможных ошибок в работе операционной системы.

Утилита InControl управляет системой автоматического обновления Windows 10 и 11, настраивая ее таким образом, что она будет скачивать обновления только под указанную пользователем версию/сборку. Т.е., программа блокирует скачивание обновлений, которые предназначены для более поздних сборок Windows, нежели той, что установлена на компьютере в настоящий момент. Вместе с тем, InControl не блокирует ежемесячные обновления безопасности, предназначенные для текущей сборки ОС.

Однако программу можно применять и с целью блокировки обновлений для установленной версии Windows, переведя ее в режим ожидания глобальных обновлений сборки. В этом случае, InControl будет проверять наличие таковых обновлений, и не будет позволять системе обновляться до тех пор, пока они не станут доступными для скачивания.

Как пользоваться программой InControl?

Программа InControl проста в использовании. Чтобы заблокировать скачивание обновлений, предназначенных для перехода к следующему номеру сборки системы (например, от Windows 10 21H1 до 21H2), достаточно кликнуть по кнопке «Take Control».

Обратите внимание, что по умолчанию утилита использует текущую сборку ОС, установленную на компьютере (версия Windows и номер сборки указаны в левом нижнем углу). В нашем случае (см. скриншоты к статье) — это Windows «11/21H2». Если кликнуть по кнопке «Take Control», то с этого момента ОС будет скачивать только те обновления функций, что предназначены для сборки Windows 11 под номером «21H2».

Если же требуется, наоборот, запретить системе обновлять функции текущей сборки, то предварительно нужно вписать номер одной из более поздних сборок в соответствующее поле в левом нижнем углу. Т.е. если заменить «21H2» на «22H2» и затем кликнуть «Take Control», то программа InControl будет блокировать все обновления для «21H2», ожидая либо появления глобального обновления функций до заданной (22H2) версии сборки, либо отмены блокировки пользователем (осуществляется по нажатию кнопки «Release Control»).

Для возможности использования программы InControl ее следует запускать от имени администратора.