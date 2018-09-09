SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ImageUSB

В данном списке представлены программы для замены ImageUSB. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ImageUSB, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Balena Etcher
Balena Etcher

Версия 2.1.7

Программа для создания загрузочных носителей

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
Universal USB Installer
Universal USB Installer

Версия 2.0.3.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Rufus
Rufus

Версия 4.15

Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Easy2Boot
Easy2Boot

Версия 2.21

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
EasyUEFI
EasyUEFI

Версия 6.4.0.2

Программа для управления EFI/UEFI загрузкой и BCD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
USB Image Tool
USB Image Tool

Версия 1.91

Программа для создания образов с USB-накопителей

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
Ventoy
Ventoy

Версия 1.0.95

Программа для создания мультизагрузочных флешек

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
clonezilla
clonezilla

Версия 3.1.0-22

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
UNetBootin
UNetBootin

Версия 702.0.0

Программа для создания загрузочных флешек и жестких дисков

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB

Версия 1.10

Установка Windows с USB-флешки

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
YUMI
YUMI

Версия 2.0.6.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WinToFlash
WinToFlash

Версия 1.13.0000

Программа для создания загрузочных USB-носителей

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (31)