iCUE — программа для управления всеми совместимыми устройствами Corsair, позволяющая настраивать синхронизированную RGB-подсветку, мониторить температуру компонентов, управлять скоростью вентиляторов, создавать профили для игр и интегрироваться с играми и умным освещением.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.
Функции и возможности программы iCUE
- Централизованное управление устройствами Corsair. Программа объединяет в одном интерфейсе управление всеми совместимыми устройствами: клавиатурами, мышами, гарнитурами, кулерами, вентиляторами, блоками питания и оперативной памятью с подсветкой. Можно одновременно настраивать параметры всех подключенных устройств, не переключаясь между разными утилитами. Некоторые сторонние производители, включая материнские платы, устройства Nanoleaf и Philips Hue, также интегрируются в iCUE.
- Создание и синхронизация RGB-подсветки. Функция Murals позволяет создавать уникальные световые сцены, которые можно применять ко всем устройствам одновременно. Доступна настройка отдельных зон, выбор из тысяч цветов, а также создание динамических эффектов, реагирующих на звук или изображение на экране. Готовые профили подсветки можно сохранять и переключать в один клик, адаптируя внешний вид системы под разные игры или настроение.
- Мониторинг системы и управление охлаждением в реальном времени. Программа отображает данные о температуре центрального процессора, видеокарты, оперативной памяти и других компонентах. На основе этих данных можно строить пользовательские кривые скорости вентиляторов, задавая точную зависимость оборотов от температуры. Это позволяет достичь оптимального баланса между охлаждением и уровнем шума для любых сценариев использования.
- Настройка игровой периферии. Для игровых мышей доступна настройка DPI, частоты опроса, калибровка поверхности и переназначение кнопок. Клавиатуры поддерживают программирование отдельных клавиш, запись макросов с настраиваемыми задержками и переключение между слоями. Функция FlashTap позволяет программировать дополнительные функции для клавиш. Все профили сохраняются во встроенную память устройств и могут автоматически переключаться при запуске определенных игр.
- Интеграция с играми и сторонними устройствами. iCUE синхронизирует подсветку с событиями в популярных играх от Ubisoft, Blizzard и других студий: выстрелы, получение урона, использование способностей — все это отражается на RGB-подсветке в реальном времени. Программа также управляет умным освещением Philips Hue и Nanoleaf, позволяя расширить световую сцену за пределы компьютерного стола. Интеграция с Elgato Stream Deck дает возможность управлять профилями и эффектами с помощью физических кнопок.
- Управление аудио с расширенными возможностями. Для гарнитур Corsair доступна настройка эквалайзера, включение объемного звука и технология SoundID, которая подбирает идеальные настройки на основе личных предпочтений пользователя. Поддерживаются интеграции с NVIDIA Broadcast и Voicemod для улучшения качества голоса во время общения и стримов. Для динамиков и наушников можно создавать независимые профили, автоматически переключающиеся при смене устройства вывода. Виджеты на экранах LCD позволяют отображать информацию о температуре и загрузке системы в реальном времени, а также настраивать показ пользовательских изображений и анимированных GIF-файлов.