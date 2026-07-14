iCUE — программа для управления всеми совместимыми устройствами Corsair, позволяющая настраивать синхронизированную RGB-подсветку, мониторить температуру компонентов, управлять скоростью вентиляторов, создавать профили для игр и интегрироваться с играми и умным освещением.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности программы iCUE