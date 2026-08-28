Icaros — программа для включения отображения эскизов (миниатюр) и основных свойств различных типов файлов в стандартном файловом менеджере «Проводник». Утилита предназначена для использования на компьютерах под управлением Windows 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык. Программа распространяется бесплатно.

Зачем нужна программа Icaros?

Утилита Icaros была разработана ее автором с целью решения одной из часто встречающихся проблем с «Проводником» Windows 10/11 — отсутствие эскизов (миниатюр) у видео, изображений и некоторых других типов файлов при выборе у файлового менеджера режима отображения «Обычные значки», «Крупные значки», «Огромные значки» или «Плитка» (либо при масштабировании значков в папке при помощи колесика мыши с удержанием клавиши «Ctrl»). Вместе с тем, программа также решает проблему с отображением в «Проводнике» свойств файлов, но только для определенных типов аудио и видео (продолжительность, ширина кадра и т.д.).

Сразу после настройки и активации функции отображения миниатюр пользователь увидит вместо стандартных пиктограмм/иконок, присваиваемых системой тем или иным типам мультимедиа-файлов, значки с изображением:

Для видеофайлов — кадра из видео.

Для графических файлов — самого изображения.

Для аудиофайлов — обложки альбома или иконок аудиоплееров, выбранных в качестве аудиопроигрывателей по умолчанию для того или иного формата аудио.

Для электронных книг, документов, файлов-проектов и т.д. — иконки программы, предназначенной для открытия того или иного типа файла.

Таким образом, использование Icaros — это простое решение проблем с отображением миниатюр в Windows 10 и 11, которое не предполагает внесения каких-либо изменений в системные настройки вручную.

Как пользоваться программой Icaros?

Если не менять никаких настроек, то для активации функции отображения эскизов или свойств файлов пользователю достаточно кликнуть по кнопке с надписью «Эскизы» или «Свойства», под которой будет указано либо «Активированы» (т.е. функция активна) либо «Деактивированы» (показ эскизов/свойств отключен).

Интерфейс программы разбит на 4 вкладки, и чтобы понять, как пользоваться Icaros, каждую из них стоит рассмотреть по отдельности:

Эскизы

В этой вкладке задаются основные настройки программы. В блоке «Эскизы для файлов» перечислены расширения тех типов файлов, для которых будут отображены миниатюры и/или показаны дополнительные свойства при просмотре папки в режиме таблицы. Пользователь может выбрать один из готовых наборов типов в списке слева (например, «Только видео» или «Только аудио») либо создать свой собственный, вписав расширения в соответствующее поле через точку с запятой (также можно использовать кнопку открытия файлов слева от поля ввода расширений).

В блоке «Настройки» пользователь может:

Задать позицию кадра для извлечения из видео в процентах относительно общей продолжительности ролика либо в миллисекунда относительно его начала.

Активировать опцию пропуска слишком темных или засвеченных кадров (уровень черного или белого цвета задается ползунком слева).

Включить/выключить отображение вместе с миниатюрой значка программы, отвечающей за открытие/воспроизведение того или иного типа файла.

Включить/отключить эффект перфорации на эскизах.

Активировать опцию использования встроенной в файл обложки (либо любого встроенного изображения вообще) в качестве эскиза.

Идем дальше.

Свойства

В данной вкладке можно отметить или снять отметки с различных типов видео- и/или аудиофайлов, дополнительные сведения о которых будут отображаться в «Проводнике». На момент написания обзора в существующий перечень типов файлов нельзя было добавлять новые элементы.

Кэш

В данной вкладке осуществляется настройка функции кэширования, которая позволяет программе Icaros сохранять эскизы в виде кэша на компьютере для последующего увеличения скорости показа эскизов в открываемых папках (если выключить функцию, то для кэширования будет задействован стандартный инструментарий Windows). Пользователь может задать максимальный размер самого кэша и выделяемого для него максимального объема дискового пространства, а также указать место для его хранения

Функция кэширования может работать в двух режимах — статическом и динамическом (переключение осуществляется кликом по кнопке «Кэш»). Чем отличаются данные режимы, можно почитать в описании к ним в этой же вкладке программы.

Создание кэша эскизов и их добавление в хранилище Icaros может быть осуществлено пользователем вручную. Перейдя в раздел «Расположение для индексирования», нужно:

Кликнуть по кнопке «Добавить» в блоке «Включенные расположения» и выбрать папку с файлами, эскизы которых будут помещены в кэш.

Когда папка отобразится в таблице, в графе «Вид» можно будет выбрать разновидность миниатюры для кэширования (мелкий, обычный, крупный и т.д.).

Вернуться в раздел «Настройки» и кликнуть по кнопке «Обновить Кэш».

Кэшированные подобным образом эскизы могут быть отображены вне зависимости от того, сохранен ли кэш в хранилище Windows или нет.

Инструменты

Из этой вкладки осуществляется:

Очистка системного кэша Windows (поможет освободить дисковое пространство).

Обновление/перезапуск «Проводника» (если при активации показа эскизов они не отображаются, используйте сначала функцию обновления, затем перезапуска).

Сброс настроек Windows, отвечающих за обработку эскизов и/или свойств (работа большинства функций программы Icaros предполагает изменение системным настроек, и если что-то пошло не так, их можно вернуть к значениям по умолчанию).

И последнее — если необходимо изменить язык и/или тему оформления интерфейса Icaros, это можно сделать в «Настройках интерфейса», открыв их путем клика по кнопке с изображением шестеренки (правый верхний угол).