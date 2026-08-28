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Icaros

Icaros

Программа для решения проблемы с отображением эскизов файлов в Проводнике Windows 10 и 11

4,0 (2)
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Актуальная версия 3.3.6
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История изменений

Версия 3.3.6

  • Добавлено создание миниатюр для анимированных WEBP.
  • Добавлена поддержка имён файлов UTF-8 в архивах комиксов CBX.
  • Добавлен поворот миниатюр MKV.
  • Для MKV добавлено свойство Sort title.
  • Исправлено отсутствие свойств у некоторых WAV-файлов.
  • Исправлены зелёные миниатюры у старых H.264-файлов.
  • Обновлён FFmpeg.

Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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