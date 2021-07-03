В данном списке представлены программы для замены iCareFone for WhatsApp Transfer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на iCareFone for WhatsApp Transfer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены iCareFone for WhatsApp Transfer.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на iCareFone for WhatsApp Transfer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены iCareFone for WhatsApp Transfer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на iCareFone for WhatsApp Transfer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 1.1.3
Программа для переноса данных между смартфонами.
Версия 6.2.5
Программа для управления данными на устройствах от Apple.
Версия 8.9.12.20250625
Программа для переноса и сохранения данных со смартфонов.
Версия 3.5.2
Программа для переноса данных с одного смартфона на другой.
Версия 8.6.2
Программа для восстановления файлов с iPhone, iPad и iPod.