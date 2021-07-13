Tenorshare iCareFone for WhatsApp — программа для переноса данных с WhatsApp (включая Business-версию) и других популярных мессенджеров с одного мобильного устройства на другое (поддерживаются, как iOS, так и Android девайсы). Это условно-бесплатное программное обеспечение — без покупки лицензионной версии работает только в ознакомительном режиме с сильно ограниченным функционалом.

Приложение iCareFone for WhatsApp можно использовать на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (поддерживаются все iOS и Android-устройства, на которые может быть установлен WhatsApp). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа iCareFone for WhatsApp?

Программа Tenorshare iCareFone for WhatsApp нужна, в первую очередь, для переноса данных (сообщений и вложений, куда в т.е. относятся и аудио- с видеосообщениями) WhatsApp и WhatsApp Business между мобильными устройствами на базе iOS и Android, используя в качестве «посредника» компьютер под управлением Windows. Причем приложение позволяет осуществлять перенос в любом направлении, т.е. с Apple-гаджетов на любые Android-девайсы, и наоборот.

Однако iCareFone for WhatsApp поддерживает не только упомянутый мессенджер. С помощью этой программы также возможен перенос данных мобильных приложений LINE, Kik, Viber и WeChat. Но в зависимости от модели смартфона/планшета и версии мобильной операционной системы перенос данных может быть неполным (это относится только к вложениям, текстовые сообщения, как правило, успешно переносятся).

В большинстве случаев программа iCareFone for WhatsApp используется при необходимости переноса чатов мессенджеров со старого смартфона/планшета на новое устройство, когда другие способы не могут быть использованы (например, синхронизация через облачный сервис). Кроме того, приложение позволяет осуществлять перенос данных с устройства, у которого из строя вышла сенсорная панель или дисплей, но при этом оно определяется компьютером (и при условии, что с ПК может быть осуществлен доступ к памяти телефона без ввода пароля или графического ключа, а также, что на нем ранее была создана резервная копия данных мессенджера).

Дополнительные функции программы iCareFone for WhatsApp

Перенос данных упомянутых мессенджеров — не единственная функция программы iCareFone for WhatsApp. Приложение обладает и другими возможностями:

Создание резервных копий данных WhatsApp, WhatsApp Business, LINE, Kik, Viber и WeChat с iOS-девайсов с сохранением их на пользовательском компьютере. В случае с Android функция работает только для мессенджеров WhatsApp и WhatsApp Business.

Восстановление данных всех поддерживаемых мессенджеро из ранее созданных резервных копий на устройствах iOS. В случае с Android поддерживается восстановление данных WhatsApp и WhatsApp Business.

Просмотр содержимого (переписки и вложений) резервных копий, сохраненных локально на компьютере, прямо из программы.

Как пользоваться программой iCareFone for WhatsApp?

В большинстве случаев трансфер данных с мессенджеров между устройствами (независимо от того, iOS это или Android) при помощи iCareFone for WhatsApp сводится к нескольким несложным шагам:

Первым делом на мобильном устройстве, откуда осуществляется перенос чата, нужно создать резервную копию данных мессенджера. В случае с WhatsApp нужно открыть настройки приложения, перейти в раздел «Чаты», а затем запустить функцию «Резервная копия чатов» и дождаться окончания процесса. На устройстве, куда будут переноситься данные, WhatsApp следует временно удалить или выйти из своей учетной записи. Подключить два устройства к компьютеру (для обоих устройств на ПК должны быть установлены драйверы). Во вкладке «Передача» выбрать название устройства, с которого осуществляется перенос, и название устройства, на которое будут перенесены данные. Здесь же нажать кнопку «Передача» и согласиться с тем, что данные на целевом устройстве будут перезаписаны (убедитесь, что они более не нужны). Запустить WhatsApp на новом устройстве и, следуя инструкциям на экране, пройти регистрацию. Приложение автоматически обнаружит резервную копию и предложит восстановить с нее данные — останется лишь нажать соответствующую кнопку.

Есть несколько важных замечаний:

iOS-устройства могут потребовать от пользователя предоставление разрешения на доступ к хранящимся в памяти смартфона данным с компьютера (нужно просто нажать кнопку «Доверять этому компьютеру» при появлении соответствующего сообщения на экране смартфона).

Если у iOS-смартфона была активирована функция «Найти мой iPhone», ее следует временно отключить (повторно активировать можно будет после окончания переноса данных).

На некоторых Android-девайсах может потребоваться активировать опцию «Отладка по USB» (воспользуйтесь поиском в настройках устройства, введя в него слово «Отладка»).

Ограничения бесплатной версии iCareFone for WhatsApp

Ознакомительная бесплатная версия программы iCareFone for WhatsApp позволяет сохранять на компьютере резервные копии данных WhatsApp, WhatsApp Business, LINE, Kik, Viber и WeChat с iOS-устройств, а также просматривать их. Все остальные функции доступны только в платной версии приложения.