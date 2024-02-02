HyperX NGENUITY — программа для управления игровыми клавиатурами, мышками, наушниками, микрофонами и другими периферийными устройствами для ПК, поддерживающими технологию HyperX. Это бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (только 64 бит) + есть приложение для Android и iOS. Интерфейс имеет частичный (местами отсутствует) перевод на русский язык.

Зачем нужна программа HyperX NGENUITY?

HyperX NGENUITY — узкоспециализированное приложение для настройки игровых девайсов, поддерживающих технологию HyperX. Речь идет, в первую очередь, о геймерских клавиатурах и мышках, у которых можно настроить не только подсветку, но и некоторые технические параметры.

Кроме того, при помощи утилиты HyperX NGENUITY можно управлять подсветкой и (в зависимости от модели) некоторыми рабочими параметрами периферийных устройств — наушников и микрофонов. Также в интернет-магазинах можно приобрести корпуса (кейсы) для настольных ПК или даже планки оперативной памяти (ОЗУ), поддерживающие технологию HyperX, что обычно означает лишь присутствие в их конструкции управляемой при помощи данной утилиты светодиодной подсветки. Вообще, список поддерживающих HyperX видов устройств постоянно пополняется.

Функции программы HyperX NGENUITY

Функционал приложения HyperX NGENUITY зависит от типа и модели подключенного к компьютеру геймерского устройства. В общих чертах список функциональных возможностей выглядит следующим образом:

Управление подсветкой. Относится ко всем девайсами с поддержкой HyperX. Пользователь может не просто задать цвет свечения подсветки, но и выбрать один из доступных визуальных эффектов (плавно сменяющиеся цвета, постепенное увеличение/снижение яркости, «беглый» огонь и т.п.).

В случае с мышками — управление DPI (количество точек на дюйм) и дополнительными кнопками. От первого параметра зависит чувствительность мыши на аппаратном уровне. Через HyperX NGENUITY можно также отключить какие-либо из дополнительных кнопок мыши, изменить их функцию или привязать к ним выполнение какого-либо действие в игре или просто на компьютере (например, запустить любую программу).

В случае с клавиатурами, помимо настройки подсветки, программа HyperX NGENUITY позволяет переназначить клавиши или даже отключить выполнение системных комбинаций (например, «Alt + Tab», случайное нажатие которых приведет к нежелательному переключению между окнами). Конечно, к клавишам или комбинации также, как и в случае с мышками, можно привязать какие-либо действия.

В случае с некоторыми моделями наушников программа HyperX NGENUITY, помимо регулировки звука и баланса, позволяет активировать/деактивировать и тонко настроить функцию объемного звучания.

Также геймеров должна заинтересовать функция создания макросов, позволяющая задать длинную комбинацию клавиш, которая будет выполнена при нажатии заранее заданной кнопки (или их комбинации). Кроме того, в программе также предусмотрена возможность создания профилей с настройками, автоматически активирующиеся при запуске той или иной игры (или любой программы вообще).