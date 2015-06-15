SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HWMonitor

В данном списке представлены программы для замены HWMonitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HWMonitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
CPU Temp
CPU Temp

Версия 1.10.0.0

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
WinTools
WinTools

Версия 25.6.1

Программа для обслуживания операционной системы

Оценок пока нет
System Information Viewer (SIV)
System Information Viewer (SIV)

Версия 5.75

Утилита для просмотра сведений о ПК

Оценок пока нет
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
EVEREST Ultimate Edition
EVEREST Ultimate Edition

Версия 5.50

Диагностика компьютера и ПО

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (16)
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
CPU-Control
CPU-Control

Версия 2.1

Программа для оптимизации работы многоядерных процессоров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (28)
SpeedFan
SpeedFan

Версия 4.52

Программа мониторинга для Windows

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (36)
SIW
SIW

Версия 1.64 build 623

Программы для проверки ПК

Оценок пока нет
Real Temp
Real Temp

Версия 3.70

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)