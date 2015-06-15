В данном списке представлены программы для замены HWMonitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HWMonitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HWMonitor.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HWMonitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HWMonitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HWMonitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 14 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 25.6.1
Программа для обслуживания операционной системы
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 5.50
Диагностика компьютера и ПО
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 2.1
Программа для оптимизации работы многоядерных процессоров
Версия 4.52
Программа мониторинга для Windows
Версия 1.64 build 623
Программы для проверки ПК
Версия 3.70
Программа для мониторинга температуры процессора