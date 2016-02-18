В данном списке представлены программы для замены HWINFO64. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HWINFO64, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HWINFO64.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HWINFO64, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HWINFO64. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HWINFO64, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 26.8.1
Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD
Версия 1.1
Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 9.0.1030
Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера
Версия 1.64 build 623
Программы для проверки ПК