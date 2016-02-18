SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HWINFO64

В данном списке представлены программы для замены HWINFO64. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HWINFO64, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
AMD Software: Adrenalin Edition
AMD Software: Adrenalin Edition

Версия 26.8.1

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
System Scanner
System Scanner

Версия 1.1

Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями

Оценок пока нет
System Information Viewer (SIV)
System Information Viewer (SIV)

Версия 5.75

Утилита для просмотра сведений о ПК

Оценок пока нет
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Performance Test
Performance Test

Версия 9.0.1030

Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SIW
SIW

Версия 1.64 build 623

Программы для проверки ПК

Оценок пока нет