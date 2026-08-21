HWINFO64 — утилита для анализа аппаратной составляющей ПК. Приложение позволяет получить максимально полную информацию по работе центрального процессора, материнской платы, модулей оперативной памяти, видеоадаптера, монитора, аудиосистемы, дисковых накопителей, батареи ноутбука, интернет-оборудования и подключенных к виртуальным портам компьютера устройств.
HWINFO64 может пригодиться тем, кого интересует полная информация о персональном компьютере или ноутбуке. Такого рода данные могут оказаться полезными, если нужно найти подходящие драйвера или усовершенствовать аппаратное обеспечение. А тестирование отдельных компонентов компьютерной системы поможет выявить их неисправность еще на раннем этапе возникновения.
Утилита абсолютно бесплатна. На сайте производителя можно найти portable-версию HWINFO64. К сожалению, приложение не поддерживает русский язык, а без элементарных знаний английского здесь не обойтись.
В целом, интерфейс программы прост и интуитивно понятен. Поддерживаются все распространенные операционные системы с 64-битной разрядностью, включая Windows 10, 8, 8.1, 7, Vista, XP и даже DOS.
Преимущества программы HWINFO64
Определение реальной даты производства компьютера.
Отображение информации, полученной со всех датчиков, которые подключены к материнской плате.
Создание отчетов с оценкой аппаратной составляющей, которые можно удаленно переслать специалисту.
Получение полной информации напрямую из BIOS.
Возможность обновления драйверов и BIOS.
Определение технических характеристик подключенных модемов, а также SCSI- и IDE-устройств.
Возможность тестирования различных материнских плат, процессоров и видеоадаптеров.
Ссылки на интернет-ресурсы для получения дополнительной информации об используемом «железе».
Сравнение допустимых, минимальных и максимальных данных по всем типам устройств в режиме сканирования компьютерных сенсоров.
Недостатки HWINFO64
Отсутствие поддержки русского языка.
Невозможность отображения данных при установке в 32-битных системах.
Получение некорректной информации об устройствах, подключенных к портам некоторых компьютера.
Некоторые сбои в работе приложения на отдельных материнских платах.