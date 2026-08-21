HWINFO64 — утилита для анализа аппаратной составляющей ПК. Приложение позволяет получить максимально полную информацию по работе центрального процессора, материнской платы, модулей оперативной памяти, видеоадаптера, монитора, аудиосистемы, дисковых накопителей, батареи ноутбука, интернет-оборудования и подключенных к виртуальным портам компьютера устройств.

HWINFO64 может пригодиться тем, кого интересует полная информация о персональном компьютере или ноутбуке. Такого рода данные могут оказаться полезными, если нужно найти подходящие драйвера или усовершенствовать аппаратное обеспечение. А тестирование отдельных компонентов компьютерной системы поможет выявить их неисправность еще на раннем этапе возникновения.

Утилита абсолютно бесплатна. На сайте производителя можно найти portable-версию HWINFO64. К сожалению, приложение не поддерживает русский язык, а без элементарных знаний английского здесь не обойтись.

В целом, интерфейс программы прост и интуитивно понятен. Поддерживаются все распространенные операционные системы с 64-битной разрядностью, включая Windows 10, 8, 8.1, 7, Vista, XP и даже DOS.

Преимущества программы HWINFO64

Определение реальной даты производства компьютера.

Отображение информации, полученной со всех датчиков, которые подключены к материнской плате.

Создание отчетов с оценкой аппаратной составляющей, которые можно удаленно переслать специалисту.

Получение полной информации напрямую из BIOS.

Возможность обновления драйверов и BIOS.

Определение технических характеристик подключенных модемов, а также SCSI- и IDE-устройств.

Возможность тестирования различных материнских плат, процессоров и видеоадаптеров.

Ссылки на интернет-ресурсы для получения дополнительной информации об используемом «железе».

Сравнение допустимых, минимальных и максимальных данных по всем типам устройств в режиме сканирования компьютерных сенсоров.

Недостатки HWINFO64