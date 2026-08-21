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HWINFO64

HWINFO64

Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК

2,8 (12)
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Актуальная версия 8.54
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История изменений

Версия 8.54

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 8.52
    • Исправлено отображение частоты NGU на процессорах Intel Arrow Lake.
    • Добавлено отображение температуры самой горячей точки GPU для NVIDIA Blackwell.
    • Добавлен контроль температуры отдельных микросхем видеопамяти NVIDIA с GDDR6X и GDDR7.
    • Добавлен контроль температуры отдельных микросхем видеопамяти для AMD Navi.
    • Улучшен мониторинг датчиков на новых материнских платах GIGABYTE и ASUS ROG CROSSHAIR.
    • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9060 XT LP и Radeon RX 9050.
    • Улучшена поддержка процессоров Hygon C86.
    • Добавлена предварительная поддержка Razor Lake AX.
    • Добавлено отображение частоты System domain на видеокартах NVIDIA.
    • Окно OSD теперь можно перемещать даже без заголовка.

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Оценки программы

2,8

12 оценок Оценок пока нет

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