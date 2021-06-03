SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Hot Virtual Keyboard

В данном списке представлены программы для замены Hot Virtual Keyboard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hot Virtual Keyboard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Comfort On-Screen Keyboard Pro
Comfort On-Screen Keyboard Pro

Версия 9.5.0.0

Экранная клавиатура для Windows

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Free Virtual Keyboard
Free Virtual Keyboard

Версия 5.0

Виртуальная графическая клавиатура для Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)