Hot Virtual Keyboard — виртуальная экранная клавиатура для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Это условно-бесплатное приложение, которым можно пользоваться бесплатно и без функциональных ограничений в течение 30 дней с момента установки. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Hot Virtual Keyboard?
В числе функциональных возможностей программы Hot Virtual Keyboard:
- Поддержка всех языков и раскладок, доступных в системе Windows.
- Возможность отображения виртуальной клавиатуры на начальном экране входа в систему (т.е. с ее помощью можно вводить пароль от учетной записи).
- Наличие расширений для Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Яндекс.Браузер, после установки которых виртуальная клавиатура будет привязана к браузеру, автоматически запускаясь/скрываясь при отображении/скрытии мигающего курсора ввода текста.
- Наличие функции «Помощь при наборе текста», при помощи которой пользователи могут автоматизировать набор текста, например — вставку точки при двойном нажатии пробела, вставка/удаление пробелов после/перед знаками препинания и скобками.
- Возможность нажатия непечатных виртуальных клавиш (таких как Shift или Ctrl), применения некоторых основных настроек программы и выполнение других действий при помощи жестов мышью или пальцем (при использовании сенсорной панели управления курсором). Всего можно настроить только 4 жеста — вверх, вниз, влево и вправо.
- Наличие функции автодополнения вводимого текста (слов). Здесь все как в случае с современными смартфонами — пользователь начинает вводить текс, и программа отображает начинающиеся с введенных букв слова. Клик по предложенному слову приведет к моментальному завершению его ввода. Приложение имеет широкий словарь русских слов, а также предоставляет возможность его дополнения новыми.
- Возможность привязки экранной клавиатуры к конкретной программе, запускаемой на компьютере. При активации данной опции параметры работы Hot Virtual Keyboard будут автоматически изменяться, когда пользователь запустит указанное приложение. Автоматически изменяющихся параметров довольно много, например — включение/выключение управления жестами, активация/деактивация функции автодополнения текста и многие другие.
Функции программы Hot Virtual Keyboard
Программа Hot Virtual Keyboard имеет несколько примечательных особенностей, как в плане графического исполнения, так и в плане функциональных возможностей:
- Большой выбор видов экранных клавиатур, каждый из которых отличается дизайнерским исполнением, количеством клавиш, наличием/отсутствуем мультимедийных кнопок и другими визуальными и функциональными качествами. Здесь также существуют клавиатуры, разбитые на несколько частей (например, клавиши под левую руку — в одной части, под правую — в другой).
- Реализована возможность создания собственного дизайна экранной клавиатуры, для чего в программе Hot Virtual Keyboard предусмотрен специальный модуль. Пользователь может использовать в качестве темы оформления любое изображение, добавить множество дополнительных кнопок и расположить их в любом месте, подобрать стиль/размер/цвет шрифта и многое другое. Также возможно добавление горячих клавиш, например — для копирования текста или других объектов в буфер обмена, запуска внешних программ или выполнения консольных команд Windows.
- Возможность тонкой настройки поведения экранной клавиатуры. Например, можно активировать опцию, которая будет отображать клавиатуру, только когда на экране виден мигающий курсор ввода текста (в остальных случаях она будет автоматически скрываться). Также имеется возможность настройки прозрачности и масштаба клавиатуры, ее закрепления в определенной части экрана и т.д.