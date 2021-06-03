Hot Virtual Keyboard — виртуальная экранная клавиатура для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Это условно-бесплатное приложение, которым можно пользоваться бесплатно и без функциональных ограничений в течение 30 дней с момента установки. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Hot Virtual Keyboard?

В числе функциональных возможностей программы Hot Virtual Keyboard:

Поддержка всех языков и раскладок, доступных в системе Windows.

Возможность отображения виртуальной клавиатуры на начальном экране входа в систему (т.е. с ее помощью можно вводить пароль от учетной записи).

Наличие расширений для Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Яндекс.Браузер, после установки которых виртуальная клавиатура будет привязана к браузеру, автоматически запускаясь/скрываясь при отображении/скрытии мигающего курсора ввода текста.

Наличие функции «Помощь при наборе текста», при помощи которой пользователи могут автоматизировать набор текста, например — вставку точки при двойном нажатии пробела, вставка/удаление пробелов после/перед знаками препинания и скобками.

Возможность нажатия непечатных виртуальных клавиш (таких как Shift или Ctrl), применения некоторых основных настроек программы и выполнение других действий при помощи жестов мышью или пальцем (при использовании сенсорной панели управления курсором). Всего можно настроить только 4 жеста — вверх, вниз, влево и вправо.

Наличие функции автодополнения вводимого текста (слов). Здесь все как в случае с современными смартфонами — пользователь начинает вводить текс, и программа отображает начинающиеся с введенных букв слова. Клик по предложенному слову приведет к моментальному завершению его ввода. Приложение имеет широкий словарь русских слов, а также предоставляет возможность его дополнения новыми.

Возможность привязки экранной клавиатуры к конкретной программе, запускаемой на компьютере. При активации данной опции параметры работы Hot Virtual Keyboard будут автоматически изменяться, когда пользователь запустит указанное приложение. Автоматически изменяющихся параметров довольно много, например — включение/выключение управления жестами, активация/деактивация функции автодополнения текста и многие другие.

Функции программы Hot Virtual Keyboard

Программа Hot Virtual Keyboard имеет несколько примечательных особенностей, как в плане графического исполнения, так и в плане функциональных возможностей: