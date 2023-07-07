SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Hex Editor Neo

В данном списке представлены программы для замены Hex Editor Neo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hex Editor Neo, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
WinHex
WinHex

Версия 21.9

Hex-редактор для Windows

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (11)
UltraEdit
UltraEdit

Версия 2026.0

Многофункциональный тектовый и HEХ редактор с подсветкой кода

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
DMDE
DMDE

Версия 4.0.6

Программа для восстановления данных после удаления и форматирования

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)