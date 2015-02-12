SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Hetman RAID Recovery

В данном списке представлены программы для замены Hetman RAID Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hetman RAID Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Disk Drill
Disk Drill

Версия 6.3.1398

Программа для восстановления данных с жесткого диска

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
R-Studio
R-Studio

Версия 9.5.191810

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
EaseUS Data Recovery Wizard
EaseUS Data Recovery Wizard

Версия 20.1.0

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
Stellar Data Recovery
Stellar Data Recovery

Версия 10.0.0.0

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery

Версия 12.0.0.2

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Stellar Phoenix
Stellar Phoenix

Версия 8.0.0.0

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Zero Assumption Recovery
Zero Assumption Recovery

Версия 9.2

Программный набор эффективных средств для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)