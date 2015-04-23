В данном списке представлены программы для замены Hetman Partition Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hetman Partition Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Hetman Partition Recovery.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hetman Partition Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Hetman Partition Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hetman Partition Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 27 программ
Версия 1.0.4
Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки
Версия 12.9
Программа для восстановления данных с различных носителей информации
Версия 7.5
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 23
Программа для восстановления разделов и файлов
Версия 6.3.1398
Программа для восстановления данных с жесткого диска
Версия 13.9
Управление разделами жестких дисков
Версия 9.5.191810
Программа для восстановления данных
Версия 6.2.0.1829
Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков
Версия 26.0.3
Программа для восстановления файлов
Версия 20.1.0
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 10.7.0.16
Программа для восстановления данных
Версия 9.1
Программа для восстановления разделов
Версия 1.2.2
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 6.3 build 191230
Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4
Версия 4.0.6
Программа для восстановления данных после удаления и форматирования
Версия 15.8.1
Программа для восстановления файлов
Версия 4.5
Программа для восстановления данных с жесткого диска и других носителей
Версия 2.4
Программа для восстановления флешек Transcend
Версия 10.0.0.0
Программа для восстановления файлов
Версия 9.5.6
Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов
Версия 1.4
Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки
Версия 2.01
Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования
Версия 6.18.1
Программа для восстановления данных с носителей информации
Версия 12.0.0.2
Программа для восстановления данных
Версия 8.0.0.0
Программа для восстановления данных
Версия 3.2
Восстановление поврежденных файлов
Версия 4.50.51
Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS