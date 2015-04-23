SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Hetman Partition Recovery

В данном списке представлены программы для замены Hetman Partition Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hetman Partition Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 27 программ

D-Soft Flash Doctor
D-Soft Flash Doctor

Версия 1.0.4

Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (150)
MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery

Версия 12.9

Программа для восстановления данных с различных носителей информации

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Hetman Uneraser
Hetman Uneraser

Версия 7.5

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
UNFORMAT
UNFORMAT

Версия 23

Программа для восстановления разделов и файлов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Disk Drill
Disk Drill

Версия 6.3.1398

Программа для восстановления данных с жесткого диска

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard

Версия 13.9

Управление разделами жестких дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (20)
R-Studio
R-Studio

Версия 9.5.191810

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Active File Recovery
Active File Recovery

Версия 26.0.3

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
EaseUS Data Recovery Wizard
EaseUS Data Recovery Wizard

Версия 20.1.0

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
4DDiG Windows Data Recovery
4DDiG Windows Data Recovery

Версия 10.7.0.16

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (14)
EaseUS Partition Recovery
EaseUS Partition Recovery

Версия 9.1

Программа для восстановления разделов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
WinfrGUI
WinfrGUI

Версия 1.2.2

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
r-linux
r-linux

Версия 6.3 build 191230

Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4

Оценок пока нет
DMDE
DMDE

Версия 4.0.6

Программа для восстановления данных после удаления и форматирования

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
EaseUS Data Recovery
EaseUS Data Recovery

Версия 15.8.1

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Hetman FAT Recovery
Hetman FAT Recovery

Версия 4.5

Программа для восстановления данных с жесткого диска и других носителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
JetFlash Online Recovery
JetFlash Online Recovery

Версия 2.4

Программа для восстановления флешек Transcend

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Stellar Data Recovery
Stellar Data Recovery

Версия 10.0.0.0

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Recoverit
Wondershare Recoverit

Версия 9.5.6

Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
H2testw
H2testw

Версия 1.4

Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Flash Memory Toolkit
Flash Memory Toolkit

Версия 2.01

Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (10)
R.saver
R.saver

Версия 6.18.1

Программа для восстановления данных с носителей информации

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery

Версия 12.0.0.2

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Stellar Phoenix
Stellar Phoenix

Версия 8.0.0.0

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Magic Uneraser
Magic Uneraser

Версия 3.2

Восстановление поврежденных файлов

Оценок пока нет
Advanced EFS Data Recovery
Advanced EFS Data Recovery

Версия 4.50.51

Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)