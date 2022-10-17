Hetman Internet Spy — программа для восстановления истории браузера после ее очистки, а также анализа данных, хранимых веб-обозревателем на компьютере. Это условно-бесплатное приложение с функциональными ограничениями у бесплатной версии. Программа предназначена для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Hetman Internet Spy?

Основное предназначение программы Hetman Internet Spy — восстановление истории браузера после ее удаления, а также обнаружения всех данных, автоматически сохраненных браузером на компьютере при посещении сайтов. К числу последних относятся, например — список загрузок, сохраненные логины и пароли, закладки, кэшированные изображения.

Однако присутствие в названии приложения слова «Spy» (шпион, шпионить) наводит на мысль, что оно также предназначено для отслеживания действий пользователей конкретного компьютера в интернете (или, по крайней мере, может использоваться в этих целях). Потому, стоит полагать, программа будет полезной для родителей, пытающихся выяснить, какие сайты посещает их ребенок, научившийся очищать историю браузера.

Программой Hetman Internet Spy поддерживаются практически все существующие браузеры, включая устаревший Internet Explorer и малопопулярный SeaMonkey.

Функции программы Hetman Internet Spy

По большому счету, у программы Hetman Internet Spy всего две основные функции:

Сканирование компьютера (папок, куда установлен браузер и где он хранит свои рабочие данные) с целью построения списка истории, закладок, загрузок, наиболее часто посещаемых сайтов, логинов и паролей, автозаполняемых веб-форм, изображений и вообще любых автоматически сохраненных файлов.

Восстановление обнаруженных в результате сканирования данных с возможностью их экспорта в файлы формата Excel, HTML или PDF.

К числу вспомогательных функций и особенностей программы Hetman Internet Spy относятся:

Возможность выбора пользователя компьютера для последующего сканирования его учетной записи.

Удобный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро переключаться между разными типами обнаруженных данных.

Разбитие обнаруженных закладок по таким же разделам, в каких те хранятся в браузере — «Панель закладок», «Меню закладок» и т.д.

Возможность текстового поиска среди всех обнаруженных программой данных.

Возможность фильтрации истории по ключевым словам (отдельно для адреса и заголовка посещенных страниц), времени посещения страниц, типу перехода (например, по ссылке или после ручного набора в адресной строке), продолжительности нахождения и количеству посещения страниц с возможностью задания временного и количественного диапазона, соответственно, а также по категориям сайтов (игры, новости, социальные сети, азартные игры и т.д.).

Фильтрация списка загрузок по адресу сайта, названию и размеру файла, времени начала/завершения загрузки, статусу (удален файл или до сих пор хранится на компьютере) и т.д.

Фильтрация файлов, сохраненных браузером автоматически при посещении страниц, по имени, типу, размеру, дате создания и изменения.

Возможность предпросмотра сохраненных автоматически файлов при помощи встроенных в программу текстовых и графических просмотрщиков. Причем Hetman Internet Spy позволяет просматривать такие форматы файлов, как SQLITE и JSON, в которых обычно хранятся настройки, куки, сохраняемые сайтами текстовые данные и т.д.

Наличие встроенного HEX-редактора, при помощи которого опытные пользователи смогут изучить содержимое файлов в 16-ричном формате.

Бесплатная версия Hetman Internet Spy позволяет только просматривать данные, но не экспортировать их.