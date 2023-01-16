Hetman Data Recovery Pack — пакет программ для восстановления различных типов данных/файлов с носителей, отформатированных с использованием разных файловых систем. Каждая из отдельных утилит распространяется на платной основе, но при покупке всего пакета целиком можно хорошо сэкономить. Входящие в состав Hetman Data Recovery Pack программы предназначены для запуска на компьютерах под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит), имеют русскоязычный интерфейс (нужно активировать в настройках каждой отдельной программы).

Зачем нужна программа Hetman Data Recovery Pack?

Все входящие в пакет Hetman Data Recovery Pack утилиты предназначены для восстановления утраченных данных (файлов) — удаленных самим пользователем либо вирусами, поврежденных вследствие логических ошибок на диске/флешке и т.д. Каждая из программ решает собственную узкоспециализированную задачу, позволяя восстанавливать файлы/данные определенного типа, работать с носителями с определенной файловой системой.

Так, комплекс Hetman Data Recovery Pack состоит из следующих утилит:

Hetman Excel Recovery. Программа предназначена для автоматического поиска и восстановления с любых носителей различных типов электронных таблиц Microsoft Excel (помимо XLS и XLSX, утилита также восстанавливает технические/вспомогательные типы файлов, куда относятся XLA, XLAM, XLSM, XLT, XLTM и XLTX). Кроме того, Hetman Excel Recovery работает с простейшими таблицами CSV, а также табличными документами ODS, используемыми в LibreOffice/OpenOffice.

Hetman Word Recovery. Утилита специализируется на восстановлении текстовых документов Microsoft Word (DOC, DOCX и DOT), LibreOffice/OpenOffice (ODT), а также файлов формата PDB, RTF, WPD, WRI и

Hetman Office Recovery. Утилита имеет аналогичное предназначение и функциональные возможности, что и две предыдущие программы, но поддерживает большее количество типов восстанавливаемых файлов. Помимо перечисленных выше форматов электронных таблиц и документов Microsoft Word, утилита также восстанавливает презентации и текстовые документы OpenDocument (ODP и ODT), PDF-файлы, а также текстовые файлы форматов PDB, RTF, WPD, WRI и TXT.

Hetman Photo Recovery. Как ясно из названия, данная утилита служит для восстановления утраченных изображений. Программа поддерживает большое количество их форматов, причем это не только стандартные типы (вроде JPG, PNG, GIF и десятки других), но и несжатые/необработанные изображения, хранящиеся в памяти цифровых устройств (как правило, фотоаппаратов), например — NEF (фотоаппараты Nicon), SRF/SR2 (Sony), ORF (Olympus) и многие другие. Кроме того, Hetman Photo Recovery также позволяет восстанавливать файлы-проекты, экспортированные из различных графических редакторов, к примеру, это PSD (проекты Photoshop) или CEL (Autodesk).

Hetman FAT Recovery. Служит для восстановления утраченных данных с носителей, отформатированных с использованием файловых систем семейства FAT (FAT12, FAT16, FAT32 и exFAT/FAT64). Главной особенностью данной утилиты является ее способность восстанавливать данные с утраченных разделов, даже если те были удалены/отформатированы намеренно. Программа способна восстанавливать и сами разделы FAT, т.е. логическую структуру диска, что зачастую является необходимым условием для восстановления хранившихся на них файлов.

Hetman Linux Recovery. Расширенная версия предыдущей утилиты. Программа служит для восстановления данных (как файлов, так и разделов) с носителей, отформатированных при использовании файловых систем семейства FAT и систем, «понятных» операционным системам Linux, FreeBSD, Solaris, OpenBSD, NetBSD, а именно — Ext2/3/4, XFS, Btrfs, ReiserFS, ZFS и UFS. Кроме того, утилита Hetman Linux Recovery способна также восстанавливать файлы с накопителей, установленных в различные цифровые устройства (например, в видеорегистраторы Hikvision, использующие собственную систему HikvisionFS для хранения видеозаписей).

Hetman macOS Recovery. Еще одна расширенная версия базовой утилиты Hetman FAT Recovery. Позволяет работать с носителями, отформатированными при помощи файловых систем семейства FAT, а также систем, использующимися в компьютерах под управлением macOS — APFS и HFS+.

Hetman NTFS Recovery. Как и в двух предыдущих случаях, Hetman NTFS Recovery является расширенной версией Hetman FAT Recovery, способной восстанавливать данные с NTFS и/или ReFS-носителей (используются в Windows Server).

Hetman Partition Recovery. Данная утилита предназначена исключительно для восстановления утраченных разделов, ранее существовавших на выбранном носителе. В ряде случаев восстановление разделов приводит к восстановлению всех записанных в него файлов без необходимости проведения дополнительного сканирования. Утилита Hetman Partition Recovery работает со всеми известными файловыми системами, используемыми в Windows и macOS-компьютерах, Unix-подобных операционных системах, а также в различных типах самостоятельных цифровых устройств.

Hetman RAID Recovery. Программа решает ту же задачу, что и Hetman Partition Recovery, только специализируется на восстановлении RAID-массивов.

Hetman Uneraser. Утилита предназначена для восстановления только удаленных файлов, в т.ч. при использовании комбинаций клавиш «Shift + Delete». Пользователь имеет возможность выбора типа файлов для восстановления, куда относятся архивы, аудиофайлы, видеофайлы, базы данных, документы и изображения. Отметим, что в программе предусмотрен специальный модуль обнаружения удаленных файлов по сигнатурам, который увеличивает шанс их успешного восстановления, но требует много времени на проведение операции.

Hetman Internet Spy. Данная программа имеет двоякое предназначение. По словам разработчиков, утилита служит для восстановления истории браузера после ее удаления, а также обнаружения всех данных, автоматически сохраненных браузером на компьютере при посещении сайтов (список загрузок, сохраненные логины и пароли, закладки, кэшированные изображения и т.д.). Однако данную программу можно использовать и в качестве средства отслеживания действий пользователя в интернете, точнее — в одном из поддерживаемых Hetman Internet Spy браузере. С этой целью утилиту могут использовать, например, родители, пытающиеся выяснить, какие веб-ресурсы посещал их ребенок, даже если им была удалена история браузера и кэш.

На этом список входящих в Hetman Data Recovery Pack утилит заканчивается.