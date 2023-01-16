Hetman Data Recovery Pack — пакет программ для восстановления различных типов данных/файлов с носителей, отформатированных с использованием разных файловых систем. Каждая из отдельных утилит распространяется на платной основе, но при покупке всего пакета целиком можно хорошо сэкономить. Входящие в состав Hetman Data Recovery Pack программы предназначены для запуска на компьютерах под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит), имеют русскоязычный интерфейс (нужно активировать в настройках каждой отдельной программы).
Зачем нужна программа Hetman Data Recovery Pack?
Все входящие в пакет Hetman Data Recovery Pack утилиты предназначены для восстановления утраченных данных (файлов) — удаленных самим пользователем либо вирусами, поврежденных вследствие логических ошибок на диске/флешке и т.д. Каждая из программ решает собственную узкоспециализированную задачу, позволяя восстанавливать файлы/данные определенного типа, работать с носителями с определенной файловой системой.
Так, комплекс Hetman Data Recovery Pack состоит из следующих утилит:
- Hetman Excel Recovery. Программа предназначена для автоматического поиска и восстановления с любых носителей различных типов электронных таблиц Microsoft Excel (помимо XLS и XLSX, утилита также восстанавливает технические/вспомогательные типы файлов, куда относятся XLA, XLAM, XLSM, XLT, XLTM и XLTX). Кроме того, Hetman Excel Recovery работает с простейшими таблицами CSV, а также табличными документами ODS, используемыми в LibreOffice/OpenOffice.
- Hetman Word Recovery. Утилита специализируется на восстановлении текстовых документов Microsoft Word (DOC, DOCX и DOT), LibreOffice/OpenOffice (ODT), а также файлов формата PDB, RTF, WPD, WRI и
- Hetman Office Recovery. Утилита имеет аналогичное предназначение и функциональные возможности, что и две предыдущие программы, но поддерживает большее количество типов восстанавливаемых файлов. Помимо перечисленных выше форматов электронных таблиц и документов Microsoft Word, утилита также восстанавливает презентации и текстовые документы OpenDocument (ODP и ODT), PDF-файлы, а также текстовые файлы форматов PDB, RTF, WPD, WRI и TXT.
- Hetman Photo Recovery. Как ясно из названия, данная утилита служит для восстановления утраченных изображений. Программа поддерживает большое количество их форматов, причем это не только стандартные типы (вроде JPG, PNG, GIF и десятки других), но и несжатые/необработанные изображения, хранящиеся в памяти цифровых устройств (как правило, фотоаппаратов), например — NEF (фотоаппараты Nicon), SRF/SR2 (Sony), ORF (Olympus) и многие другие. Кроме того, Hetman Photo Recovery также позволяет восстанавливать файлы-проекты, экспортированные из различных графических редакторов, к примеру, это PSD (проекты Photoshop) или CEL (Autodesk).
- Hetman FAT Recovery. Служит для восстановления утраченных данных с носителей, отформатированных с использованием файловых систем семейства FAT (FAT12, FAT16, FAT32 и exFAT/FAT64). Главной особенностью данной утилиты является ее способность восстанавливать данные с утраченных разделов, даже если те были удалены/отформатированы намеренно. Программа способна восстанавливать и сами разделы FAT, т.е. логическую структуру диска, что зачастую является необходимым условием для восстановления хранившихся на них файлов.
- Hetman Linux Recovery. Расширенная версия предыдущей утилиты. Программа служит для восстановления данных (как файлов, так и разделов) с носителей, отформатированных при использовании файловых систем семейства FAT и систем, «понятных» операционным системам Linux, FreeBSD, Solaris, OpenBSD, NetBSD, а именно — Ext2/3/4, XFS, Btrfs, ReiserFS, ZFS и UFS. Кроме того, утилита Hetman Linux Recovery способна также восстанавливать файлы с накопителей, установленных в различные цифровые устройства (например, в видеорегистраторы Hikvision, использующие собственную систему HikvisionFS для хранения видеозаписей).
- Hetman macOS Recovery. Еще одна расширенная версия базовой утилиты Hetman FAT Recovery. Позволяет работать с носителями, отформатированными при помощи файловых систем семейства FAT, а также систем, использующимися в компьютерах под управлением macOS — APFS и HFS+.
- Hetman NTFS Recovery. Как и в двух предыдущих случаях, Hetman NTFS Recovery является расширенной версией Hetman FAT Recovery, способной восстанавливать данные с NTFS и/или ReFS-носителей (используются в Windows Server).
- Hetman Partition Recovery. Данная утилита предназначена исключительно для восстановления утраченных разделов, ранее существовавших на выбранном носителе. В ряде случаев восстановление разделов приводит к восстановлению всех записанных в него файлов без необходимости проведения дополнительного сканирования. Утилита Hetman Partition Recovery работает со всеми известными файловыми системами, используемыми в Windows и macOS-компьютерах, Unix-подобных операционных системах, а также в различных типах самостоятельных цифровых устройств.
- Hetman RAID Recovery. Программа решает ту же задачу, что и Hetman Partition Recovery, только специализируется на восстановлении RAID-массивов.
- Hetman Uneraser. Утилита предназначена для восстановления только удаленных файлов, в т.ч. при использовании комбинаций клавиш «Shift + Delete». Пользователь имеет возможность выбора типа файлов для восстановления, куда относятся архивы, аудиофайлы, видеофайлы, базы данных, документы и изображения. Отметим, что в программе предусмотрен специальный модуль обнаружения удаленных файлов по сигнатурам, который увеличивает шанс их успешного восстановления, но требует много времени на проведение операции.
- Hetman Internet Spy. Данная программа имеет двоякое предназначение. По словам разработчиков, утилита служит для восстановления истории браузера после ее удаления, а также обнаружения всех данных, автоматически сохраненных браузером на компьютере при посещении сайтов (список загрузок, сохраненные логины и пароли, закладки, кэшированные изображения и т.д.). Однако данную программу можно использовать и в качестве средства отслеживания действий пользователя в интернете, точнее — в одном из поддерживаемых Hetman Internet Spy браузере. С этой целью утилиту могут использовать, например, родители, пытающиеся выяснить, какие веб-ресурсы посещал их ребенок, даже если им была удалена история браузера и кэш.
На этом список входящих в Hetman Data Recovery Pack утилит заканчивается.