В данном списке представлены программы для замены HDDScan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDDScan, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HDDScan.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDDScan, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HDDScan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDDScan, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 21 программа
Версия 7.2
Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных
Версия 1.0.4
Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки
Версия 2.9.3
Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 1.55.0.133
Программа для восстановления файлов с жесткого диска
Версия 2080
Программа для управления разделами на накопителях информации
Версия 6.2.0.1829
Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков
Версия 9.0.3
Программа для измерения скорости жестких дисков
Версия 3.6
Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков
Версия 7.5
Программа для отслеживания состояния накопителей.
Версия 6.30.1
Программа для мониторинга состояния накопителей.
Версия 2.5.82
Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей
Версия 3.1.0-22
Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями
Версия 2022
Программа для оптимизации и обслуживания SSD-дисков
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 2.4
Программа для восстановления флешек Transcend
Версия 4.4.0
Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)
Версия 1.4
Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков
Версия 2.01
Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования
Версия 4.52
Программа мониторинга для Windows