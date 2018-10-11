В данном списке представлены программы для замены HDD Regenerator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDD Regenerator, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HDD Regenerator.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDD Regenerator, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HDD Regenerator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDD Regenerator, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 1.0.4
Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 2.4
Программа для восстановления флешек Transcend
Версия 4.4.0
Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)
Версия 7.1
Программа для диагностики и восстановления BAD-блоков жестких дисков
Версия 1.4
Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков
Версия 2.01
Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования
Версия 4.6
Программа для диагностики и восстановления жестких дисков