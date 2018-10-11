SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HDD Regenerator

В данном списке представлены программы для замены HDD Regenerator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDD Regenerator, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

D-Soft Flash Doctor
D-Soft Flash Doctor

Версия 1.0.4

Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (150)
Victoria HDD
Victoria HDD

Версия 5.37

Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
JetFlash Online Recovery
JetFlash Online Recovery

Версия 2.4

Программа для восстановления флешек Transcend

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Macrorit Disk Scanner
Macrorit Disk Scanner

Версия 4.4.0

Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)

Оценок пока нет
HDAT2
HDAT2

Версия 7.1

Программа для диагностики и восстановления BAD-блоков жестких дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
H2testw
H2testw

Версия 1.4

Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
HDDlife
HDDlife

Версия 4.2.204

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Flash Memory Toolkit
Flash Memory Toolkit

Версия 2.01

Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (10)
MHDD
MHDD

Версия 4.6

Программа для диагностики и восстановления жестких дисков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (11)