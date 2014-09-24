SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HDCleaner

В данном списке представлены программы для замены HDCleaner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDCleaner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
Reg Organizer
Reg Organizer

Версия 9.95

Программа для чистки компьютера

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Wise Registry Cleaner
Wise Registry Cleaner

Версия 11.3.3

Программа для очистки и оптимизации реестра Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
Memory Cleaner
Memory Cleaner

Версия 2.72

Программа для оптимизации памяти ОЗУ

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
Comodo Cleaning Essentials
Comodo Cleaning Essentials

Версия 10.0.0.6111

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)