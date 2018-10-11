SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HDAT2

В данном списке представлены программы для замены HDAT2. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDAT2, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Victoria HDD
Victoria HDD

Версия 5.37

Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
HDD Regenerator
HDD Regenerator

Версия 2011

Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (196)
MHDD
MHDD

Версия 4.6

Программа для диагностики и восстановления жестких дисков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (11)