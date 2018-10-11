В данном списке представлены программы для замены HDAT2. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDAT2, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HDAT2.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDAT2, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HDAT2. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDAT2, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 2011
Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска
Версия 4.6
Программа для диагностики и восстановления жестких дисков