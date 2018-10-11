HDAT2 — программа для диагностики, настройки и восстановления жестких дисков и твердотельных SSD-накопителей. Это бесплатная утилита, предназначенная для записи на загрузочную USB-флешку или диск (на данной странице можно скачать ISO-файл — образ, готовый к переносу/записи на загрузочный носитель). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа HDAT2?

Наиболее востребованная функция программы HDAT2 — восстановление «битых» (BAD или «бэды») секторов жесткого диска. Под «восстановлением» понимается процедура переназначения адресов поврежденных секторов на неповрежденные сектора в специальной резервной области жесткого диска (если таковые на диске остались, восстановление будет успешным).

В программе HDAT2 заложено 3 алгоритма обнаружения BAD-секторов:

Verify/Write/Verify (наиболее длительный и эффективный метод, предполагающий проверку каждого сектора, запись в него данных и повторную проверку). Read/Write (проверка секторов путем считывания и последующей записи данных). Read/Write/Read (то же, что и выше, но с дополнительной проверкой считыванием секторов).

Вот другие функции программы HDAT2:

Тестирование жестких дисков на наличие бэд-секторов (без восстановления). Здесь предусмотрены две функции, одна из которых «Most powerful test» при использовании специального алгоритма позволит выявить сектора, находящиеся на грани повреждения (те случае, когда сектора то работают, то не работают).

Отправка на жесткие диски и SSD-накопители специальных команд, запускающих в них процедуру самодиагностики.

Восстановление данных с поврежденных секторов (в этом режиме программы пытается восстановить хотя бы часть утерянных данных с сильно поврежденных дисков).

Полное стирание жесткого диска при использовании различных алгоритмов затирания данных.

Сканирование загрузочных записей MBR на наличие логических ошибок.

Получение полной технической информации о жестком диске, начиная от модели и производителя и заканчивая SMART-атрибутами и данными с датчиков. Также при помощи HDAT2 можно получить сведения о встроенных в материнскую плату устройствах (чипсетах, шинах и т.д.), отвечающих за взаимодействие с жесткими дисками.

Тестирование и отправка различных технических команд на SSD-диски, считывание их SMART-атрибутов.

Получение информации о скрытой области жесткого диска и ее затирания (не всегда возможно, но в случае успеха объем диска может несколько увеличится).

Возможность блокировки дисков мастер-паролем (если таковая функция предусмотрена в устройстве) и разблокировки.

Создание дамп-файлов с различными данными жесткого диска, хранящимися в технической области устройства (SMART-атрибуты, различные логи).

И все это — далеко не весь перечень функциональных возможностей программы HDAT2.