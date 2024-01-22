HashTab — программа для проверки целостности и подлинности файлов и дистрибутивов с помощью вычисления контрольной суммы. Программное обеспечение поддерживает большое количество алгоритмов хеширования: CRC, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-3, RipeMD и Whirlpool. Помимо перечисленных алгоритмов, HashTab способна проверять файлы Bittorrent, magnet-ссылок.

Программное обеспечение совместимо со всеми версиями 32 и 64-разрядных Windows. Есть русскоязычный интерфейс. HashTab распространяется бесплатно для домашнего использования.

Как пользоваться утилитой HashTab?

Важно! Основными алгоритмами хеширования считаются: CRC32, SHA-1, MD5.

После установки утилита автоматически встраивается в интерфейс для работы с файловой системой. Чтобы работать с программой, достаточно нажать правой кнопкой мыши по любому файлу и открыть пункт «Свойства».

Инструкция по вычислению целостности и подлинности файлов:

После открытия свойств файла рекомендуется перейти во вкладку «Хеш-суммы файлов».

Кликнуть по кнопке «Сравнить файлы». Откроется окно, в котором нужно будет выбрать файл для сравнения. Например, тот который был скачан из интернета.

В пункте «Сравнение хеша» отобразится сумма хеша второго файла. В левой части напротив этого суммы появится красный крест или зеленая галочка, сообщающие о сходстве или отсутствие сходства файлов.

Чтобы изменить алгоритмы проверки файлов или добавить еще несколько, нужно нажать на кнопку «Настройки», которая находится под таблицей со значением хеша.

Откроется окно, где нужно выбрать тот алгоритм, которым будут проверены два дистрибутива. В правой части есть кнопки, позволяющие сразу выбрать все алгоритмы, либо снять их и выбрать только один из них. Нажать на кнопку «Ок», чтобы согласиться с произведенными изменениями.

Если нажать на кнопку в контекстном меню «Copy Magnet Link -> urn:sha1:» и «Copy Magnet Link -> urn:md5:», то в буфер обмена ПК будет направлена Magnet-ссылка. С помощью ее можно найти файл в пиринговых сетях. Документ будет найден только при его наличии в пиринговой сети.

HashTab — простая в освоении утилита. В основном ее используют программисты для выявления уникального идентификатора, сравнения файлов. HashTab может потребоваться пользователям, скачавшим файлы из ненадежных источников, — для проверки файлов и дистрибутивов на подлинность.