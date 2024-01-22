HashTab — программа для проверки целостности и подлинности файлов и дистрибутивов с помощью вычисления контрольной суммы. Программное обеспечение поддерживает большое количество алгоритмов хеширования: CRC, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-3, RipeMD и Whirlpool. Помимо перечисленных алгоритмов, HashTab способна проверять файлы Bittorrent, magnet-ссылок.
Программное обеспечение совместимо со всеми версиями 32 и 64-разрядных Windows. Есть русскоязычный интерфейс. HashTab распространяется бесплатно для домашнего использования.
Как пользоваться утилитой HashTab?
Важно! Основными алгоритмами хеширования считаются: CRC32, SHA-1, MD5.
После установки утилита автоматически встраивается в интерфейс для работы с файловой системой. Чтобы работать с программой, достаточно нажать правой кнопкой мыши по любому файлу и открыть пункт «Свойства».
Инструкция по вычислению целостности и подлинности файлов:
- После открытия свойств файла рекомендуется перейти во вкладку «Хеш-суммы файлов».
- Кликнуть по кнопке «Сравнить файлы». Откроется окно, в котором нужно будет выбрать файл для сравнения. Например, тот который был скачан из интернета.
- В пункте «Сравнение хеша» отобразится сумма хеша второго файла. В левой части напротив этого суммы появится красный крест или зеленая галочка, сообщающие о сходстве или отсутствие сходства файлов.
- Чтобы изменить алгоритмы проверки файлов или добавить еще несколько, нужно нажать на кнопку «Настройки», которая находится под таблицей со значением хеша.
- Откроется окно, где нужно выбрать тот алгоритм, которым будут проверены два дистрибутива. В правой части есть кнопки, позволяющие сразу выбрать все алгоритмы, либо снять их и выбрать только один из них. Нажать на кнопку «Ок», чтобы согласиться с произведенными изменениями.
- Если нажать на кнопку в контекстном меню «Copy Magnet Link -> urn:sha1:» и «Copy Magnet Link -> urn:md5:», то в буфер обмена ПК будет направлена Magnet-ссылка. С помощью ее можно найти файл в пиринговых сетях. Документ будет найден только при его наличии в пиринговой сети.
HashTab — простая в освоении утилита. В основном ее используют программисты для выявления уникального идентификатора, сравнения файлов. HashTab может потребоваться пользователям, скачавшим файлы из ненадежных источников, — для проверки файлов и дистрибутивов на подлинность.