SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HaoZip

В данном списке представлены программы для замены HaoZip. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HaoZip, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

PeaZip
PeaZip

Версия 11.4.0

Программа для распаковки и создания архивов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
7-Zip
7-Zip

Версия 26.04

Архиватор файлов и папок

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (13)
WinZip
WinZip

Версия 28

Архиватор для сжатия и распаковки файлов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
WinRAR
WinRAR

Версия 7.23

Архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
Aukzip
Aukzip

Версия 1.0

Архиватор для Windows 10 и 11

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
EZip
EZip

Версия 1.2.34.0

Бесплатный архиватор с простым интерфейсом

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BreeZip
BreeZip

Версия 1.1.4.0

Удобная программа для работы с архивами в Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (12)
Hamster Free ZIP Archiver
Hamster Free ZIP Archiver

Версия 4.0.0.59

Программа для создания и распаковки архивов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
IZArc
IZArc

Версия 4.4

Бесплатная программа-архиватор для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
B1 Free Archiver
B1 Free Archiver

Версия 1.4.67.4303

Самый простой и удобный архиватор.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PowerArchiver
PowerArchiver

Версия 15.00.38

Мощный архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)