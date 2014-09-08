Hamster Free eBook Converter - бесплатный конвертер книг для конвертации книг в десятки форматов для смартфонов, электронных книг и других устройств - Amazon, Sony, Asus, iPod, iPad, iPhone, PSP, Blackberry, Zune, iRiver. Хамстер Конвертер поддерживает профили для конвертации книг для более чем 200 устройств. Программа может конвертировать можно сразу несколько книг.

У Hamster Free eBook Converter очень простой интерфейс, переведённый на множество языков. Конвертировать книги в этой программе - одно удовольствие. В книжный конвертер встроен специальный мастер, с помощью которого можно легко конвертировать книги, выполняя несколько простых шагов: