SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги H2testw

В данном списке представлены программы для замены H2testw. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на H2testw, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

D-Soft Flash Doctor
D-Soft Flash Doctor

Версия 1.0.4

Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (150)
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
Bulldog Flash Tester
Bulldog Flash Tester

Версия 0.92

Утилита для теста USB-флешек и SD-карт

Оценок пока нет
Check Flash
Check Flash

Версия 1.17.0

Программа для тестирования работы USB-флешек

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (16)
JetFlash Online Recovery
JetFlash Online Recovery

Версия 2.4

Программа для восстановления флешек Transcend

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
Flash Memory Toolkit
Flash Memory Toolkit

Версия 2.01

Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (10)
HDD Regenerator
HDD Regenerator

Версия 2011

Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (196)
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)