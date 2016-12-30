В данном списке представлены программы для замены H2testw. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на H2testw, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены H2testw.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на H2testw, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены H2testw. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на H2testw, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 1.0.4
Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки
Версия 5.1
Программа для восстановления данных
Версия 0.92
Утилита для теста USB-флешек и SD-карт
Версия 1.17.0
Программа для тестирования работы USB-флешек
Версия 2.4
Программа для восстановления флешек Transcend
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 2.01
Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования
Версия 2011
Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов