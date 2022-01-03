GS Auto Clicker — программа для имитации нажатия кнопок мыши в автоматическом режиме (автокликер), записи и последующего воспроизведения макросов перемещения курсора и кликов мышью.

Это бесплатное приложение, не требующее установки. Интерфейс программы выполнен на английском языке. Подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

программа GS Auto Clicker

Программа GS Auto Clicker предназначена для выполнения кликов левой, правой и средней (колесико) кнопкой мышью без участия пользователя. Клики могут быть бесконечными (до отмены выполнения функции) или ограниченными числом, что укажет пользователь в настройках. Утилита GS Auto Clicker может быть запущена в одном из трех режимов:

Клики сразу после активации соответствующей функции, которые не прекращаются при перемещении курсора. Беспрерывные клики в указанной точке экрана. Автокликер запускается после первого клика мышью, после чего курсор «зависает» на этом месте до отмены пользователем функции. Поочередные клики в разных позициях экрана. Сначала пользователю предстоит создать список кликов (по сути, создать макрос/сценарий), после чего программа сможет выполнять их автоматически по команде. При этом количество повторений шагов может быть бесконечным или ограниченным.

Автокликер обычно используется любителями компьютерных игр для автоматизации каких-либо действий, требующих постоянно кликать мышкой. Особенно часто программа применяется в, т.н. играх-кликерах, где от геймера только и требуется, что нажимать левую/правую кнопку мыши, и чем быстрее он будет это делать — тем лучше.

Способность программы записывать макросы делает ее полезной и для выполнения рутинных задач при работе с компьютером или, например, каким-нибудь сайтом. К примеру, GS Auto Clicker можно использовать в задачах, требующих установку множества галочек в какой-либо программе или на сайте. Для этого сначала потребуется самому прокликать все флажки, воспользовавшись функцией «Record multiple clicks» (запись мультикликов), а уже после можно будет запускать записанный макрос при помощи заданной комбинациии клавиш.

Функции программы GS Auto Clicker

Если вкратце, программа GS Auto Clicker только и умеет, что кликать кнопками мыши. Но разработчик позаботился о том, чтобы пользователь смог использовать эти простые функции в решении любых задач, требующих выполнение кликов мышью по какому-то «стандартному сценарию». Для этого в приложении предусмотрены различные настройки:

Выбор кнопок мыши для выполнения кликов: левая, правая или средняя (колесико).

Установка количества кликов за раз — одинарный или двойной.

Установка периодичности кликов мышью в пределах от нескольких миллисекунд до нескольких часов.

Выбор одного из двух режимов кликов: бесконечные клики до отмены действия пользователем или выполнение заданного количества кликов.

Выполнение кликов в текущей позиции курсора или по заранее заданным координатам на экране (для настройки координат нужно использовать функцию записи макроса, в которой достаточно будет создать всего одну запись с кликом).

Установка горячих клавиш для запуска функции кликов (одни и те же клавиши используются для старта и остановки действия).

Отдельно отметим возможность выбора действия, которое будет автоматически выполнено по завершению работы (вручную или по достижению количества кликов установленного значения) функции автокликинга: заблокировать или выключить компьютер, перевести его в режим сна или гибернации, а также выйти из системы.