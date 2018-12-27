SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GPUShark

В данном списке представлены программы для замены GPUShark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPUShark, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
System Information Viewer (SIV)
System Information Viewer (SIV)

Версия 5.75

Утилита для просмотра сведений о ПК

Оценок пока нет
HARDiNFO
HARDiNFO

Версия 8.0

Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
GPU Caps Viewer
GPU Caps Viewer

Версия 1.57.1.0

Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Performance Test
Performance Test

Версия 9.0.1030

Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)