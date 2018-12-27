В данном списке представлены программы для замены GPUShark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPUShark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GPUShark.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPUShark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GPUShark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPUShark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 8.0
Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера
Версия 1.57.1.0
Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт
Версия 9.0.1030
Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера