В данном списке представлены программы для замены GPU Caps Viewer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPU Caps Viewer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GPU Caps Viewer.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPU Caps Viewer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GPU Caps Viewer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPU Caps Viewer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 14 программ
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 17.1.9.0
Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК
Версия Unknown
Программа для теста произволительности видеокарты и процессора
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 2.3.2912
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 1.39.3.0
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.2.3
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.1
Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты
Версия 0.31.0.0
Программа для сбора технических сведений о видеокарте
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия v3.6.1.2
Программа для бенчмаркинга и стресс-тестирования видеокарт nVidia
Версия 4.1.16
Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора
Версия 4.0
Heaven Benchmark