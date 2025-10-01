SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги gpt4all

В данном списке представлены программы для замены gpt4all. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на gpt4all, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Ollama
Ollama

Версия 0.40.6

Программа для развертывания нейросетевых моделей на локальных устройствах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Koboldcpp
Koboldcpp

Версия 1.123.1

Программа для развертывания языковых моделей на локальном устройстве

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
LM Studio
LM Studio

Версия 0.4.26

Программа для работы с языковыми моделями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Chatbox AI
Chatbox AI

Версия 1.18.2

Программа для работы с различными типами нейросетевых моделей на ПК пользователя.

Оценок пока нет
Text Generation WebUI

Версия 3.18

Программа для локальной работы с нейросетевыми моделями.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Jan
Jan

Версия 0.6.10

Программа для локального запуска нейронных сетей.

Оценок пока нет