SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
gMote

gMote

Программа для управления компьтером жестами мышкой

4,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 1.41
Скачать 1 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 1.41

Полезные статьи

Лучшие программы для настройки мыши
Лучшие программы для настройки мыши

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о gMote