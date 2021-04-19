gMote — программа для управления компьютером жестами мыши. Это полностью бесплатная утилита, подходящая для использования на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа gMote?

Программа gMote предназначена для управления компьютером (операционной системой Windows) при помощи жестов мышью. Работает аналогично функции управления жестами в любом современном браузере, но глобально (на рабочем столе и в любом открытом окне). Пользователь «рисует» курсором на экране определенную фигуру, утилита gMote распознает ее и выполняет то или иное действие.

Прежде чем программа сможет выполнять свои функции, пользователю предстоит вручную создать набор жестов и присвоить им действие. Создание жеста заключается в рисовании мышью фигур, которую могут иметь любую форму.

Пользователь может создать несколько наборов жестов и затем переключаться между ними. Один и тот же жест может присутствовать в разных наборах и выполнять при этом разные действия.

Функции программы gMote

Под функциональными возможностями в данном случае понимаются функции, которые могут быть присвоены пользователем тому или иному жесту. Сюда относятся:

Запуск любых программ и открытие файлов в приложениях, к которым они привязаны.

Переход в любую папку и открытие локальных дисков в «Проводнике» Windows.

Переход по указанной URL-ссылке (ее открытие в браузере по умолчанию).

Выполнение любой комбинации клавиш.

Последовательное нажатие любого количества клавиш, в т.ч. и функциональных (Shift, Ctrl и т.п.). Функцию также можно использовать для заполнения текстовых полей в любом открытом окне.

Управление браузером (возврат на предыдущую страницу, переключение вкладок, создание новых вкладок и т.д.).

Управление медиапроигрывателем (пауза, следующий файл и т.д.).

Выполнение стандартных операций операционной системы Windows (выход из системы, выполнение системного поиска, управление окнами, прокручивание окон с прокруткой и др.).

Копирование, вырезка, вставка файла, текста или иных объектов.

А также деактивация программы.

Чтобы программа могла функционировать, сначала потребуется в настройках выбрать опцию, определяющую, в какой момент gMote начнет отслеживать курсор. Вариантов несколько:

Одновременное нажатие и удержание комбинации клавиш «Ctrl + Shift».

Нажатие и удержание правой кнопки мыши.

Одновременное нажатие и удержание клавиши «Ctrl» и правой кнопки мыши.

Удержание средней кнопки мыши (колесика прокрутки).

Нажатие клавиши «Ctrl» и средней кнопки мыши.

Также рекомендуем в настройках активировать опцию «Fast trails» (см. сриншоты программы на данной странице), в противном случае рисовать жесты мышью нужно будет очень медленно.

При необходимости там же — в настройках — можно создать список программ, в которых gMote не будет отслеживать перемещение курсора (при нахождении окна этой программы на переднем плане).