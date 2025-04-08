GlideX – программа, позволяющая выводить изображение с Android или iOS-смартфона или планшета на компьютер и, наоборот, с компьютера на портативное устройство. В первом случае пользователь может запускать любимые мобильные игры и приложения на большом экране, во втором – получает дополнительный дисплей.

Программа бесплатная, переведена на русский язык и совместима с Windows 10 и 11 (32 и 64 бит).

Как настроить GlideX?

Связать компьютер и смартфон/планшет можно как с помощью подключения к одной Wi-Fi сети, так и USB-кабелем. При этом на обоих устройствах должна быть установлена актуальная версия GlideX.

В бесплатной версии программы доступны базовые функции: зеркальное отображение, расширение, единое управление, передача файлов.

Зеркальное отображение – трансляция экрана мобильного устройства на дисплей компьютера, с возможностью управления происходящим при помощи компьютерной мыши и клавиатуры. Процесс подключения устройства сопровождается полезными подсказками, например, как настроить AssistiveTouch на iPhone, чтобы нажатия мышью и ввод текста передавались на смартфон.

Функция «Расширить» предназначена для передачи изображения с экрана компьютера на смартфон, также с возможностью управления. Помимо совместного режима использования экрана, можно настроить смартфон как дополнительный дисплей, увеличив тем самым общую площадь рабочего стола компьютера.

Функция «Единое управление» позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для управления несколькими устройствами.

Отправка файлов – возможность обмениваться файлами (фото, видео, документами и прочими) с сопряженными девайсами.

При наличии учетной записи ASUS на компьютере и мобильном устройстве можно воспользоваться функцией «Трансляция приложений».

Помимо базовой версии, у GlideX есть эксклюзивная, открывающая доступ к дополнительным возможностям: подключению двух устройств вместо одного, улучшенному качеству изображения, функциям удаленного доступа, управления камерой, связью.