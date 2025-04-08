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GIGABYTE Control Center

GIGABYTE Control Center

Программа для управления и оптимизации ПК на базе GIGABYTE

2,2 (25)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 26.09.10.01
Скачать 861 MB
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История изменений

Версия 26.09.10.01

Оценки программы

2,2

25 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о GIGABYTE Control Center

4 отзыва

Leonid

Добрый вечер! После установки последнего обновления драйверов материнской платы через приложение Gigabyte Control Center на экране дисплея появился значок GCC. Старое приложение "Gigabyte Control Center" теперь не запускается, но новое - GCC тоже не запускается.

Алексей

Такая же проблема. Гиги как всегда молчат. Иногда кажется, что я жалею, что с ними связался.

Алексей Такая же проблема. Гиги как всегда молчат. Иногда кажется, что я жалею, что с ними связался.
Вячеслав

Добрый день. Вопрос с GCC не решили? После обновления Win. перестал работать GCC, обновил на новый с оф. сайта - GCC открывается, но не работает. Вы им на оф. сайте писали обращение по этому вопросу?

Вячеслав Добрый день. Вопрос с GCC не решили? После обновления Win. перестал работать GCC, обновил на новый с оф. сайта - GCC открывается, но не работает. Вы им на оф. сайте писали обращение по этому вопросу?
Алексей

Не, не писал и пока не обновляю.