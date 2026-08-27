Gigabyte APP Center — фирменное приложение от Gigabyte для установки софта компании (драйверов, новой версии прошивки BIOS и другого). По сути, это магазин приложений, в котором можно найти все для материнской платы Gigabyte.

Программа бесплатная, переведена на русский язык и совместима только с 64-битными Windows 10/11.

Особенности программы Gigabyte APP Center

Gigabyte APP Center (Центр приложений) — утилита от Gigabyte для управления драйверами, быстрого получения обновлений компонентов, связанных с материнскими платами производителя. Центр также включает дополнительные инструменты и приложения, которые могут быть специфичны для продуктов Gigabyte.

Установка утилиты актуальна, если на компьютере используется соответствующее оборудование. Она обеспечит стабильность и производительность системы. При помощи Центра можно настраивать основные параметры, учитывая свои личные потребности. Но если на компьютере не установлено оборудование Gigabyte или пользователь не планирует изменять конфигурации, то приложение будет бесполезным.

Интерфейс и использование

Приложение не только поможет заново установить основные программы и драйвера для работы оборудования, но и периодически проверяет наличие обновление. Интерфейс утилиты может отличаться в зависимости от используемой версии.

Главное меню включает несколько основных разделов: набор фирменных приложений, параметры Windows и рекомендуемое ПО от сторонних разработчиков.

Если нажать на значок загрузки, который находится в правом верхнем углу панели, откроется окно с основными приложениями. В одной графе утилита указывает обновления, которые можно установить для имеющихся программ. Если более новых версия драйверов для оборудования нет, то это поле останется пустым. В правой части указано, какой софт рекомендуется установить. ПО автоматически анализирует систему, предлагая пользователю оптимальный вариант.

Например, в разделе новые драйверы указывается, какие более новые версии можно установить на используемое оборудование. При этом программа рекомендует ПО не только для фирменных продуктов, но и для разработок от сторонних производителей.

В разделе "Новые утилиты" собраны все программы, рекомендованные Gigabyte для стабильной работы оборудования. Это могут быть программы для настройки BIOS, бэкапа системы, настройки режимов подсветки, сбора основной информации, тонкой настройки системы.

В нижней части находится раздел, в котором находится рекомендованное ПО от других разработчиков. Это могут быть антивирусные программы, утилиты для контроля интернета и др. Пользователь может отметить необходимое ПО галочками, затем кликнуть на «Устанавливать». Программа самостоятельно загрузит все необходимые файлы и приступит к их установке на компьютер.

Если вернуться в основную панель и открыть раздел «Установки Windows» — можно изменять основные параметры системы. Программа автоматически открывает нужное меню с настройками. Это позволяет быстро выбирать подходящие параметры, не пытаясь отыскать подходящие разделы в рамках системы.