GetDataBack – программа для восстановления потерянных, удалённых или повреждённых файлов. Стоимость лицензии составляет $79, но есть «бесплатная версия», которая позволяет провести пробное сканирование и анализ файлов. К сожалению, восстановить их без покупки лицензии нельзя.

Программа поставляется на Windows Vista, 7, 8, 10, 11 (32 и 64 бит). В 32-битной версии Windows.

Возможности программы GetDataBack

GetDataBack предназначена для восстановления файлов, если таблица разделов жесткого диска, загрузочная запись, каталоги или другие системные области были утеряны или повреждены. Программа также поможет восстановить данные, если они были утеряны из-за вирусов, форматирования диска или повторного разделения его на разделы, сбоя системы или случайного удаления.

GetDataBack Pro может работать с различными типами носителей, включая жесткие диски, SSD, USB-накопители и другие типы носителей. Если операционная система больше не распознает диск, этот инструмент также может помочь восстановить данные.

Как пользоваться GetDataBack?

Первое, что увидит пользователь при запуске программы – это начальный экран, в верхней части которого будет меню настроек, справка и инструменты. Для того, чтобы начать сканирование и восстановление, требуется выбрать сценарий, который оптимизирует процесс.

Сценарии восстановления данных:

I don’t know… (стандартные настройки)

Quick scan (внезапная потеря раздела, неудачная разметка)

Systematic file system damage (после форматирования или разметки диска)

Sustained file system damage (после установки новой ОС)

Recover deleted files (восстановление удаленных файлов)

В левой части окна отображается список логических дисков, установленных в системе. Чтобы начать восстановление данных с какого-либо диска, его необходимо выбрать. Также программа позволяет работать с внешними носителями и разделами дисков.

Для корректного восстановления файлов, в качестве логического диска нужно выбирать тот, с которого данные были утеряны. Если вы пытаетесь восстановить данные с раннее отформатированного жесткого диска, лучше всего работать именно с физическим диском.

Параметры в разделе «Выборочное сканирование» менять не стоит, если вы не знаете, какие именно сектора диска следует сканировать. Это позволит программе сканировать весь накопитель.

Щелкнув на кнопке «Далее», программа перейдет к окну «Выбор файловой системы». Здесь она проведет сканирование накопителя, что может занять некоторое время.

После сканирования, слева будут показы все восстановленные файлы и папки. Каждый файл будет иметь цветовое обозначение, по которому можно будет понять статус файла: системный, сжатый, удалённый и т.д. В бесплатной версии пользователь может только найти нужные утерянные файлы. Для их восстановления требуется полная версия.