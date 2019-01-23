SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Geekbench

В данном списке представлены программы для замены Geekbench. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Geekbench, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

OCCT
OCCT

Версия 17.1.9.0

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (42)
Novabench
Novabench

Версия 6.2.1

Программа для проверки производительности компьютеров

Оценок пока нет
Cinebench
Cinebench

Версия Unknown

Программа для теста произволительности видеокарты и процессора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
PCMark 10
PCMark 10

Версия 2.3.2912

Программа для тестирования производительности компьютера

Оценок пока нет
FurMark
FurMark

Версия 1.39.3.0

Программа для тестирования производительности видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (14)
FurMark 2
FurMark 2

Версия 2.10.2

Программа для проведения стресс-теста видеокарты

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BasemarkGPU
BasemarkGPU

Версия 1.2.3

Программа для тестирования производительности видеокарт

Оценок пока нет
Unigine Superposition
Unigine Superposition

Версия 1.1

Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты

Оценок пока нет
UserBenchmark
UserBenchmark

Версия 3.2.7.0

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
MSI Kombustor
MSI Kombustor

Версия 4.1.16

Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (6)
Heaven Benchmark
Heaven Benchmark

Версия 4.0

Heaven Benchmark

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)