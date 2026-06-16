Geekbench — программа-бенчмарк для тестирования производительности компьютера (центрального и графического процессора) с возможностью сравнения результатов с результатами тестирования других пользователей. Это условно-бесплатная программа. Бесплатная версия не работает без подключения к интернету, а также имеет некоторые функциональные ограничения.

Последняя на момент написания обзора версия программы поддерживается только 64-битными операционными системами Windows 10. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Geekbench — Бенчмарк для ПК

Одна из особенностей программы Geekbench — предельно простое управление. Пользователю не требуется выполнять какие-либо предварительные настройки или выбирать тип тестирования — здесь достаточно лишь нажать одну из кнопок:

Run CPU Becnhmark (измерение производительности центрального процессора, т.е. тест ЦП)

Run Compute Benchmark (бенчмаркинг графического процессора с возможностью выбора API).

Несмотря на простоту использования, программа Geekbench представляет собой довольно мощный инструмент для измерения производительности центрального и графического процессоров, что обусловлено самим процессом бенчмаркинга. Утилита нагружает вычислительные компоненты не какими-то тривиальными вычислениями синусов и косинусов, а такими задачами, которые приходится выполнять ЦП и ГП при использовании компьютера большинством пользователей. Эти задачи, в свою очередь, возлагают на компьютер не сами пользователи, а запускаемые ими приложения и игры.

Тест ЦП в Geekbench

Тестирование производительности центрального процессора программой Geekbench осуществляется путем измерения скорости выполнения им таких задач, как, например:

Шифрование данных при помощи алгоритма AES в режиме XTS.

Операции по сжатию изображений и текста.

Операции по обработке элементов HTML

Рендеринг (отрисовка) обычных текстовых и PDF-документов.

Выполнение расчетов физики твердых и N-тел.

Выполнение расчетов трассировки лучей.

Операции по распознаванию голоса с трансформацией в текст и другие тесты.

Программа Geekbench поочередно тестирует процессор в двух режимах — «Single-Core Performance» (Одноядерная производительность, т.е. тестируется одно из ядер ЦП) и «Multi-Core Performance» (Многоядерная производительность).

По результатам тестирования утилита Geekbench присваивает процессору определенное количество очков, которые отображаются на официальном сайте разработчиков (страница с очками автоматически отроется в браузере по завершению тестов).

Тест ГП в Geekbench

Как и в случае с центральным процессором, тестирование графического процессора осуществляется путем его нагрузки специфическими задачами, например:

Стерео согласование.

Обработка изображений методом выравнивания гистограмм.

Операции размытия по Гауссу над 2D и 3D-графикой.

Операции по изменению глубины резкости.

Расчеты по физике частиц.

Преобразования Фурье и другие тесты.

Если на компьютере установлено несколько графических программных интерфейсов (API), то пользователь перед запуском тестирования ГП может выбрать один из них. Тесты те же, но результаты (количество присвоенных программой очков) обычно отличаются. Тестирование производительности ГП с использованием разных API позволяет выяснить, какой из интерфейсов работает быстрее на конкретном компьютере (а это, в т.ч., зависит и от используемой видеокарты и процессора).

Дополнительный функционал Geekbench

Помимо тестирования производительности вычислительных компонентов, программа Geekbench также помогает определить основные технические параметры процессора — от тактовой частоты до размера кэш-памяти разных уровней.

Для оверлокеров (пользователей, увеличивающих производительность своего ПК разными способами) в Geekbench предусмотрен специальный онлайн-инструментарий (находится в личном кабинете), позволяющий управлять данными тестирования, в т.ч. сравнивать их друг с другом с целью определения прибавки к мощности ПК в удобочитаемом виде. Впрочем, этот инструментарий может использоваться и обычными пользователями, например — для сравнения показателей производительности ЦП и ГП после тех или иных манипуляций с программным обеспечением (к примеру, после использования программ для ускорения компьютера).