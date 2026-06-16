SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Geekbench

Geekbench

Программа для тестирования производительности компьютера

4,3 (3)
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Актуальная версия 7.1.0
Скачать 714 MB
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История изменений

Версия 7.1.0

  • Добавлены новые и улучшенные тестовые нагрузки для оценки производительности процессора и графики
  • Версия Geekbench 7 доступна для Windows

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Оценки программы

4,3

3 оценки Оценок пока нет

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