SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FxSound Enhancer

В данном списке представлены программы для замены FxSound Enhancer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FxSound Enhancer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Razer Surround Sound
Razer Surround Sound

Версия 7.1

Программа для создания виртуальной среды объемного звучания

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (82)
ViPER4Windows
ViPER4Windows

Версия 2.0.1

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (128)
Sound Booster
Sound Booster

Версия 1.13.0.578

Программа для усиления звука

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (39)
Equalizer APO
Equalizer APO

Версия 1.4.2

Программа (эквалайзер) для тонкой настройки параметров звука аудиокарты

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (29)
PC Equalizer
PC Equalizer

Версия 2.0.0.6

Расширение (графический интерфейс) для эквалайзера Equalizer APO

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (18)
DTS Sound Unbound
DTS Sound Unbound

Версия 2023.1107.1721.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (21)
DFX Audio Enhancer
DFX Audio Enhancer

Версия 12

Программа для улучшения качества звука в мультимедиа-приложениях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Nahimic (Nahimic Audio Driver)
Nahimic (Nahimic Audio Driver)

Версия 2.5.23

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Boom 3D
Boom 3D

Версия 1.0.10.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
SRS Audio SandBox
SRS Audio SandBox

Версия 1.10.2.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (50)
Hear
Hear

Версия 1.3

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (40)